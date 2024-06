«Ils se nomment "Renaissance" mais devraient s'appeler "Enterrement"» : Marine Le Pen fustige le bilan de la majorité dans la dernière ligne droite des européennes

Lors du grand meeting parisien de Jordan Bardella, ce dimanche 2 juin, Marine Le Pen a dénoncé la politique d'Emmanuel Macron et de sa famille politique, jugeant que le chef de l'Etat contribuait au déclin de la France. «Ils se nomment "Renaissance" mais devraient s'appeler "Enterrement"», a-t-elle cinglé.

Un tacle clair envoyé à la majorité. En direct du grand meeting parisien de Jordan Bardella, Marine Le Pen a fustigé la politique menée par le chef de l'État Emmanuel Macron ainsi que sa majorité.

«Ils se nomment "Renaissance" mais devraient s'appeler "Enterrement"», a-t-elle lancé avant de lister : «Enterrement de la France, enterrement de l'Europe, enterrement de notre filière et de notre pouvoir d'achat, enterrement de nos emplois et de notre avenir».

Devant une foule acclamant chacune de ses déclarations, Marine Le Pen a également regretté l'ambition commune «d'Emmanuel Macron et d'Ursula von der Leyen (la présidente de la Commission européenne, ndlr) de créer une armée européenne afin de faire des guerres on ne sait où, décidées par on ne sait qui», a ajouté la présidente du RN à l'Assemblée nationale.

«Nous Français, nous pouvons soutenir politiquement des pays agressés mais nous n'irons pas faire des guerres qui ne sont pas les nôtres», a ajouté Marine Le Pen.