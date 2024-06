Traque de Mohamed Amra : qui est Nawel, son amante qui se faisait passer pour sa sœur quand elle venait le voir en prison ?

Recherché par les services de police, en France et à l’étranger depuis le 14 mai dernier après son évasion spectaculaire ayant coûté la vie à deux agents pénitentiaires, Mohamed Amra aurait entretenu une relation avec Nawel, jeune femme de 27 ans, pendant quatre ans.

C’était «un coup de foudre». D'après Le Parisien, Mohamed Amra a entretenu une relation avec Nawel, une jeune femme de 27 ans qu’il a rencontrée en 2020. Mais si ce fut l'amour fou pour la Marseillaise, la réalité aurait été toute autre.

Au départ, cette dernière pensait fréquenter un certain Yanis, très discret sur son passé et sa vie actuelle. Nawel découvrira plus tard sa véritable identité. «Folle amoureuse», la jeune femme prêtera main forte au criminel à de nombreuses reprises.

Elle met par exemple des voitures qu’elle a loué à son nom à disposition de son compagnon. L’une d’entre elles est rendue avec des impacts de balles dans la carrosserie. En 2022, le salon de massage où travaille la jeune femme devient le lieu de transit de la dépouille d’un trafiquant concurrent de Mohamed Amra. Nawel aurait également brûlé les vêtements de la victime.

«J’ai honte de ce que j’ai fait»

Depuis sa cellule de la prison de la Santé (Paris) Mohamed Amra poursuit son idylle avec Nawel grâce aux réseaux sociaux. Bien qu’elle se dise «utilisée», la jeune femme se serait servi du permis de visite de la sœur du criminel pour lui rendre visite au parloir.

«J’avais terriblement honte de le voir (...) J’ai honte de ce que j’ai fait», a-t-elle confié au Parisien qui révèle également que la Marseillaise n’était pas la seule à se faire passer pour la sœur du détenu.

Identifiée par les enquêteurs grâce aux écoutes téléphoniques et aux parloirs, Nawel est aujourd’hui incarcérée. Elle avait pour habitude de surnommer son petit ami, «le vendeur de rêve».

Mohamed Amra est actuellement recherché par les services de police, en France et à l'étranger. Détenu multirécidiviste, ce dernier a été impliqué dans l’attaque d'un fourgon dans l’Eure ayant entraîné la mort de deux agents pénitentiaires et blessé trois autres le 14 mai dernier.