Mohamed Amra : une information judiciaire ouverte après l’évasion en bande organisée du détenu

Dix jours après l’attaque d’un fourgon pénitentiaire au niveau du péage d’Incarville, durant laquelle deux agents pénitentiaires ont été tués et cinq autres ont été blessés, le parquet de la Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalité Organisée (JUNALCO) a ouvert, ce vendredi 24 mai, une information judiciaire à la suite de l’évasion mortelle du détenu Mohamed Amra.

Ainsi, le fugitif est désormais visé par une information judiciaire des chefs de meurtres en bande organisée au préjudice des deux agents pénitentiaires, tentatives de meurtres en bande organisée au préjudice de trois agents pénitentiaires, évasion en bande organisée, vols, recels de vols, escroquerie et recels d’escroquerie en bande organisée (s’agissant des véhicules utilisés), destructions en bande organisée du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, acquisition, détention, transport et port d’armes de catégories A et B, participation à une association de malfaiteurs et tentative d’évasion par effraction concernant des faits survenus à Evreux entre le 12 et le 13 mai.

«Les investigations se poursuivront dorénavant sous la direction de trois juges d’instruction de la JUNALCO en co-saisine», a indiqué le parquet dans un communiqué.

Toujours introuvable, celui que l’on surnomme «La Mouche» organisait des activités criminelles depuis sa cellule, selon nos confrères du Parisien.

En effet, les enquêteurs avaient procédé à une mise sur écoute du détenu dans sa cellule d'Évreux (Eure). Selon nos confrères, Mohamed Amra avait à disposition un téléphone l’aidant à organiser des activités criminelles.