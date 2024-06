Mia Schem : l'ex-otage franco-israélienne des terroristes du Hamas attendue à Paris ce mardi pour témoigner

Mia Schem, sa mère et d'autres représentants des otages français à Gaza, témoigneront des horreurs qu'ils ont vécues, ce mardi 4 juin à 20h, lors d'une soirée de soutien aux otages israéliens organisée par le collectif Women United for Peace.

Elle est l'un des visages les plus emblématiques des otages français à Gaza. Le Collectif Women United for Peace a invité, ce mardi 4 juin à 20h, la franco-israélienne Mia Schem, 22 ans, à témoigner de ses cinquante-cinq jours en tant qu'otage du Hamas.

La mère de Mia, Keren, témoignera également. Dès le premier jour de l'enlèvement, la famille Schem avait mis en place un centre de crise familial et s'était montrée très active dans les médias.

Aujourd'hui, avec une grande force et beaucoup de courage, Mia partage son expérience en voyageant à travers le monde et apprend à vivre avec ses cicatrices, physiques et émotionnelles, qu’elle portera pour toujours.

des personnalités également conviées

Tout au long de la soirée, de nombreuses personnalités viendront apporter leur témoignage ou leur soutien aux otages, notamment l'écrivaine et éditorialiste Rachel Khan, très engagée depuis les attaques du 7 octobre.

D'autres familles d'otages seront présentes ou représentées, comme celle d'Ayelet Levy-Shahar, dont la fille Naama est tristement devenue célèbre à cause d'une vidéo du Hamas. On y voit Naama les mains liées, en jogging couvert de sang, pieds nus, avec le tendon d'Achille tranché pour empêcher sa fuite, tirée par les cheveux à l'arrière d'une camionnette.

«Il y a 14 jeunes femmes encore en captivité. Elles sont âgées de 18 à 26 ans pour la majorité d’entre elles. Je pense à ce qu’elles et ma Naama, pourraient subir à chaque instant de la journée. Chaque minute est une éternité en enfer», avait à l'époque dit la mère de Naama.

Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés à l’association «Les Amis & Familles de 669», qui a par ailleurs pris en charge le transport de Mia Schem après l'accord de trêve.