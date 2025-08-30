Israël dit avoir identifié les restes du corps d'un otage ramené de Gaza

Les autorités israéliennes ont confirmé ce samedi l'identification des restes d'un otage, récemment rapatriés depuis la bande de Gaza.

Les restes du corps d'un otage retenu dans la bande de Gaza et ramenés récemment en Israël, ont été identifiés, ont annoncé ce samedi les services du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

«Une opération spéciale […] dans la bande de Gaza a permis le rapatriement du corps du défunt Idan Shtivi», a déclaré le bureau du Premier ministre. L'armée avait annoncé vendredi avoir ramené les restes des corps de deux otages, dont un seul avait été identifié.

«Idan était un individu courageux»

L'armée a précisé dans un communiqué que les deux corps, celui d'Idan Shtivi, et celui d'Ilan Weiss, dont le retour avait été annoncé vendredi, ont été ramenés «dans une opération complexe de l'armée menée cette semaine».

Le bureau du Premier ministre a précisé que l'annonce du retour du corps d'Idan Shtivi a été autorisée samedi soir après la fin du processus d'identification par l'institut médico-légal. «Idan était un étudiant doué en développement durable et en sciences politiques, et un individu courageux», ajoute le communiqué.

«Le 7 octobre 2023, il assistait à la fête Nova, et lorsque l'attaque terroriste a commencé, il est intervenu pour secourir et sauver de nombreux participants [...]. Il a été assassiné et son corps a été enlevé» par le Hamas, ajoute le texte. Il avait alors 28 ans.

47 otages encore retenus à Gaza

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 restent désormais retenues à Gaza dont une vingtaine présumées vivantes.

Les représailles militaires israéliennes ont fait au moins 63.371 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des chiffres du ministère de la Santé du Hamas, jugés fiables par l'ONU.