Monoxyde de carbone : ce que l’on sait de l’intoxication dans une école de la Marne

Une école de Fère-Champenoise (Marne), a fermé ses portes mardi 4 juin, en raison de symptômes comme des nausées, des maux de têtes et des démangeaisons, ressentis à trois reprises par plusieurs dizaines d'élèves ainsi qu’un adulte.

Des symptômes inquiétants. À Fère-Champenoise (Marne), une école a temporairement fermé ses portes mardi 4 juin, après d’inquiétants symptômes ressentis par plusieurs enfants, a révélé Le Parisien. Ni l’école maternelle, ni la cantine ne sont concernées. En attendant, les enfants scolarisés jusqu’en classe de CE2 font leurs cours à la Maison des associations, tandis que les écoliers à partir du CM1 sont accueillis au collège.

Maux de tête, nausées et démangeaisons ont été observés dès le jeudi 30 mai dernier chez une vingtaine d’enfants et un adulte, alors qu’ils se dirigeaient vers la cantine de l’école. Plusieurs d’eux ont été pris en charge et conduits à l’hôpital de Romilly-sur-Seine, tandis que les autres enfants ont été confinés dans la salle de fête de la ville.

Le lendemain, soit vendredi 31 mai, près de 80 écoliers ont été touchés par les mêmes symptômes, parmi lesquels une vingtaine a été placée sous oxygène dans plusieurs hôpitaux à Épernay, Châlons-en-Champagne et Romilly-sur-Seine. Leur état n’est pas préoccupant, selon les autorités.

170 enfants affectés au total

Mais ce lundi, rebelote : lors de la pause déjeuner, alors que l’école primaire était fermée et qu’une vingtaine d’élèves avaient donc été déplacés, ceux-ci ont ressenti les mêmes maux.

Sur les 170 enfants testés après ces symptômes, une soixantaine d’entre eux présentaient dans le sang un taux de CO2 trop élevé. L’école a-t-elle été le terrain d’une fuite de gaz, ou d’une intoxication au monoxyde de carbone ? Pas selon le premier test, ni selon le préfet de la Marne, qui a indiqué qu’«à ce stade, le monoxyde de carbone n’est pas la piste qui est travaillée».

Mais alors que s’est-il passé ? Voici le mystère que souhaite élucider le maire de Fère-Champenoise, Gérard Gorisse, qui a assuré que tout était mis en œuvre «pour trouver la cause» de ces symptômes. Plusieurs acteurs sont mobilisés sur le dossier, dont les pompiers ainsi que la Sécurité civile de la Moselle.

Pour ce faire, le préfet a annoncé ce mardi qu’une société privée analysera l’air dans la ville, surtout entre 11h et 13h, plage horaire à laquelle les enfants sont tombés malades. Aussi, un véhicule décrit par le préfet comme un «laboratoire roulant», effectuera des prélèvements afin d’en analyser la toxicité.