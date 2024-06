Visite de Joe Biden en France : pourquoi la venue du président américain est-elle cruciale cette semaine ?

Joe Biden est attendu en France dès ce mercredi et sera reçu par Emmanuel Macron le 8 juin, après la participation du président américain aux commémorations du Débarquement. Une visite d'Etat symbolique, mais dont les enjeux sont cruciaux.

Le président américain Joe Biden sera reçu par Emmanuel Macron le 8 juin, à l’occasion de sa première visite d’Etat en France. Il sera accompagné de sa femme, Jill Biden. D’après un communiqué de la Maison Blanche, il est néanmoins annoncé que Joe Biden sera présent en France dès ce mercredi 5 et jusqu'au dimanche 9 juin.

En effet, Joe Biden se rendra, le 6 juin, en Normandie. Allié pendant la Seconde Guerre mondiale, le président américain assistera aux commémorations du 80e anniversaire du Débarquement. Joe Biden compte honorer la mémoire des «73.000 Américains courageux» qui ont débarqué sur les plages normandes pour «ouvrir la voie à la libération de la France et de l’Europe». Il devrait aussi «rendre hommage aux anciens combattants américains et aux membres de leurs familles», afin de «saluer leur sacrifice».

défendre la démocratie et préparer les prochains sommets

Le 7 juin, Joe Biden compte également prononcer un discours à la Pointe du Hoc, sur «l’importance de défendre la liberté et la démocratie». Cette rencontre et cette prise de parole s’inscrivent dans un contexte géopolitique tendu, notamment avec l'offensive russe en Ukraine.

«La guerre est de retour sur le continent», a affirmé l’Elysée, qui a tenu à réaffirmer son soutien «sans faille et dans la durée» pour l’Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera aussi présent aux commémorations, aux côtés du roi Charles III.

Selon la présidence française, cette «coordination étroite sur les crises internationales» aura «vocation à préparer les prochaines échéances internationales», dont le sommet du G7 de Bari qui devrait avoir lieu en Italie au mois de juin et, le sommet de l’Otan, à Washington en juillet.

entretenir l'amitié franco-américaine

Cette visite d’Etat «reflétera la relation durable et profonde entre les États-Unis et la France», a souligné le communiqué de la Maison Blanche. Les deux présidents devraient «aborder un large éventail de défis mondiaux et de questions bilatérales».

Le président Joe Biden devrait ainsi se rendre deux fois en Europe pendant ce mois de juin, alors qu’il est actuellement en pleine campagne pour sa réélection à la tête des Etats-Unis. En novembre, il fera face à l’ancien président républicain Donald Trump. La dernière visite d’Emmanuel Macron aux Etats-Unis, elle, date de 2022.