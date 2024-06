Nouvelle-Calédonie : un huitième mort après une fusillade impliquant des gendarmes

L’un des deux hommes blessés par balles par des gendarmes lundi en Nouvelle-Calédonie a succombé à ses blessures vendredi, ce qui porte à huit le nombre de morts depuis le début des troubles en Nouvelle-Calédonie, a annoncé ce samedi le procureur de la République.

Près de quatre semaines après le début de l'insurrection en Nouvelle-Calédonie, une huitième personne est décédée vendredi 7 juin, vers 22 heures, a annoncé dans un communiqué le procureur de la République, Yves Dupas. La victime, un jeune de Païta, membre de la famille du grand chef selon les informations de Nouvelle-Calédonie La Première, avait été blessé à la tête «par un projectile balistique dans la soirée du 03 juin 2024».

Une information confirmée par le président du gouvernement, Louis Mapou, dans son allocution, samedi 8 juin. Ce dernier a adressé «ses pensées les plus attristées et ses condoléances, au nom du gouvernement, aux huit familles qui sont en deuil», appelant à l'occasion le Président de la République Emmanuel Macron à s'exprimer en faveur «d'un retrait de cette loi qui lui a fait tant de mal pour lui substituer une loi» plus globale.

voiture de location percutée par un pick-up

Une altercation avait eu lieu lundi, dans le secteur du col de la Pirogue, à Païta, un point névralgique sur la route allant de Nouméa à l’aéroport international, longtemps bloquée par les indépendantistes. Selon la version des gendarmes relayée par le procureur Yves Dupas, ces derniers avaient fait usage de leur arme après que leur voiture de location, qui porte un impact de balle, avait été percutée par un pick-up. Les deux gendarmes avaient alors riposté. Des faits contestés par les indépendantistes.

«Je tiens à rappeler que les gendarmes du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale, dépêchés sur les lieux, ont prodigué des soins aux deux personnes blessées, à savoir un point compressif au niveau de la tête pour la première, et un garrot pour la seconde qui a été atteinte au bras», a souligné le procureur de la République Yves Dupas dans son communiqué.

Lors de cette attaque, le pronostic vital de l'homme blessé à la tête était engagé, ce qu'a rappelé le procureur : «Ce sont toujours les gendarmes du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale qui ont transporté les deux victimes au centre hospitalier du Médipôle, en rencontrant d’ailleurs certaines difficultés pour franchir plusieurs barrages sur la route de Dumbéa et en étant en outre visés par la projection de pierres en leur direction».

un troisième homme dans le pick-up

Selon l'enquête en cours, un troisième homme se trouvait dans le pick-up selon les informations de Nouvelle-Calédonie La Première. «A ce stade, les investigations ont permis d’établir que le véhicule de location utilisé par les gendarmes mobiles porte un impact de balle au niveau de la portière conducteur», ajoute Yves Dupas qui a rappelé «la présence de traces de choc et de frottement sur la carrosserie du véhicule des gendarmes.»

Une version qui tend à confirmer celle des gendarmes sur la «manoeuvre délibérée du conducteur du pick-up venant percuter leur véhicule par l’arrière au niveau du pare-choc puis sur le côté latéral, afin de les projeter dans le fossé.» Au total, 8 personnes sont donc décédées depuis le 13 mai dont six Calédoniens et deux gendarmes venus en renfort de Métropole.