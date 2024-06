Élections législatives 2024 : vacances, assesseurs, budget... Certaines mairies rencontrent des difficultés d'organisation

L'organisation de nouvelles élections législatives, les 30 juin et 7 juillet prochains, n'est pas sans poser problème. Un délai très court pour de nombreuses communes qui rencontrent des difficultés pour s’organiser.

Toutes les mairies seront-elles prêtes pour accueillir les élections anticipées qui se tiendront le 30 juin et le 7 juillet prochain ? C’est la question qui se pose après la décision d’Emmanuel Macron de dissoudre l’Assemblée nationale et de convoquer de nouvelles élections législatives, en réponse à la large victoire du Rassemblement national aux européennes. Face à ce délai si court, certains maires redoutent que les bureaux de vote ne soient pas prêts à temps.

«Certaines familles ont prévu de réserver des salles municipales qui sont en fait les bureaux de vote, notamment pour des mariages. Ici nous avons donc trois mariages qui sont annulés. Les familles sont dévastées, mais ce sont aussi des conséquences financières, car cela nous coûte beaucoup d’argent. Et cela a aussi des conséquences sur notre emploi du temps, puisqu’en juillet, nos personnels sont souvent en vacances», témoigne Georges Cristiani, marie (SE) de Mimet, et président des maires des Bouches-du-Rhône.

Comme le président de la République a décidé de tuer les partis politiques, nous n’avons plus de militants, donc nous n’avons plus d’assesseurs. Il faut donc qu’on paye des gens pour faire le rôle d’assesseur. On a décidé, en haut, de faire les choses, sans demander aux gens qui eux, ont les pieds dans la glaise, et je trouve cela scandaleux», déplore Richard Mallié, maire (SE) de Bouc-Bel-Air, dans les Bouches-du-Rhône.

Malgré ces difficultés, les municipalités l’assurent, tout sera prêt pour les législatives anticipées. Pour rappel, conformément à la Constitution, le président de la République devait organiser ces élections dans un délai de 20 à 40 jours après la dissolution.