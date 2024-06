«Toute ma famille est socialiste mais cette fois on a franchi le pas», confie ce jeune ayant voté pour la première fois le RN

À l’issue du scrutin, le Rassemblement national demeure le grand vainqueur de ces élections européennes. Avec 31,36% des suffrages, Jordan Bardella gagne plus de huit points par rapport à 2019, et ce notamment grâce au vote des jeunes. Certains, à l’image de Maxence, 20 ans, ont voté pour la première fois en faveur du RN lors de ces élections.

Une forte adhésion chez les jeunes. Alors que le Rassemblement national a largement remporté les élections européennes, Jordan Bardella a pu s’appuyer sur le vote des jeunes, en particulier des 18-24 ans, dont 26% ont fait le choix de le soutenir. Pour des raisons allant du pouvoir d’achat à la sécurité, de nombreux jeunes ont passé le pas du vote Rassemblement national pour la première fois lors de ces élections.

«Mon grand père est communiste, et mes parents sont socialistes, toute ma famille paternelle est socialiste de base, mais là nous avons un certain nombre de personnes qui ont franchi le pas, alors qu’elles ne l’avaient pas fait pour les élections présidentielles. À ce moment-là il y avait peut-être encore une digue, aujourd’hui tout à sauté, le cordon sanitaire a complètement disparu», raconte Maxence, 20 ans, étudiant à Bordeaux.

Pouvoir d'achat et sécurité

Alors que Maxence travaille pour payer ses études et vit avec quelques centaines d’euros par mois, les questions du pouvoir d’achat, mais aussi de la sécurité, ont été déterminantes dans son choix. «On est obligé de faire des coupes. C’est soit on sort avec les copains soit on mange. À titre personnel, je suis passé à un repas par jour, sinon je ne m’en sors plus», détaille le jeune électeur.

«Il y a certaines heures où on ne peut pas sortir sans se faire embêter. Il y a des endroits où l’on voit des drogués, la porte de Bourgogne à Bordeaux, c’est devenu Stalingrad. On se demande ce qui se passe dans cette ville qui était plutôt embourgeoisée et très agréable. Quand on voit ce qui se passe aujourd’hui, on se dit : le RN, pourquoi pas», a conclu Maxence.

Pour rappel, avec une tête de liste très populaire auprès des jeunes générations, notamment sur les réseaux sociaux, le Rassemblement national a séduit 26% des 18 à 24 ans. Lors des dernières élections européennes, ils n’étaient «que» 15%. Chez les 25-34 ans, le vote Rassemblement national est aussi en hausse puisqu’il est passé de 20% en 2019 à 30% en 2024.