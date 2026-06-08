Meurtre de Lyhanna : Gérald Darmanin sous le feu des critiques, les appels à la démission se multiplient

Face aux accusations de dysfonctionnement de la Justice dans le cadre du meurtre de la jeune Lyhanna, 11 ans, le ministre de la Justice Gérald Darmanin, est sous le feu de la critique. Depuis quelques jours les appels à la démission le concernant se sont multipliés.

Une situation tendue pour le garde des Sceaux. Le meurtre de la jeune Lyhanna, âgée de 11 ans, et les nombreux dysfonctionnements de la Justice qui semblent avoir précipité ce dernier engendrent des critiques de plus en plus nombreuses à l’encontre de Gérald Darmanin, qui est visé par de nombreux appels à la démission.

En effet, le suspect principal dans la mort de la jeune enfant, Jérôme Barella, était déjà visé par plusieurs procédures judiciaires, notamment pour des faits de viols. Par ailleurs, la lenteur et les manquements dans la transmission des dossiers entre les parquets sont également pointés du doigt.

Ainsi, face à ces dysfonctionnements, c’est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui est au cœur de la tourmente et de nombreux politiques souhaitent le voir quitter son poste de garde des Sceaux.

Je veux dire à la fois ma compassion et l'affection du pays tout entier pour la famille de Lyhanna et ses amis.



Ce n'est pas une responsabilité individuelle d'une magistrate qu'il faut pointer mais d'abord et avant tout une responsabilité politique.



Gérald Darmanin doit… pic.twitter.com/4YhUtQcMX8 — Mathilde Panot (@MathildePanot) June 7, 2026

C’est notamment le cas de la cheffe de file des députés insoumis, Mathilde Panot. Cette dernière a déclaré ce dimanche 7 juin sur LCI : «Il doit démissionner», ajoutant qu’il était à l’origine «de la clochardisation de la Justice» dont il a réduit les moyens «année après année».

🗣️ Sandrine Rousseau : "Je réclame la démission de @GDarmanin. Mais ce serait trop facile qu'on se contente de ça. Il faut regarder dans chaque foyer, village, collectivités et c'est extrêmement difficile"



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Le son de cloche est similaire pour la députée écologiste, Sandrine Rousseau, qui a également appelé au départ du ministre, ce lundi matin sur Sud Radio. «Je réclame la démission de Gérald Darmanin. Mais ce serait trop facile qu'on se contente de ça. Il faut regarder dans chaque foyer, village, collectivités et c'est extrêmement difficile», a-t-elle ainsi déclaré.

«Je n'attendais pas des excuses de Gérald Darmanin, j'attendais une démission», a asséné de son côté l’eurodéputée Marion Maréchal, invitée de CNEWS et Europe 1 ce 8 juin.

«Je n’attendais pas d’excuses de Gérald Darmanin, j’attendais une démission», s’insurge Marion Maréchal, dans #LaGrandeInterview



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«Ce ministre aurait déjà dû démissionner vingt fois. Il aurait dû le faire dans l’affaire Lola, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur et que l’OQTF n’avait pas été appliquée, au moment de la finale de la Ligue des champions, pour laquelle il a accusé les supporters anglais, au moment où il a accueilli le bateau de clandestins Ocean Viking à Toulon et dans toutes ces affaires, ce sont les Français qui sont à chaque fois victimes», a-t-elle énuméré.

Malgré les critiques, Gérald Darmanin ne semble pas vouloir quitter son ministère et a réuni ce lundi 8 juin à la Chancellerie les procureurs généraux pour leur demander une revue des quelque 70.000 plaintes concernant des enfants victimes dans le sillage de l'affaire Lyhanna.