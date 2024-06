Manifestations en France : des rassemblements et cortèges sous haute tension à prévoir ce week-end

Alors que se préparent les élections législatives, 50.000 à 100.000 manifestants sont attendus dans les rues de Paris ce week-end. Le gouvernement prévoit un dispositif de sécurité important pour l’occasion.

Week-end sous haute tension à Paris et dans plusieurs grandes villes de l'Hexagone. Entre 50.000 et 100.000 personnes défileront ce samedi pour protester contre l'extrême-droite selon les chiffres fournis par les services de renseignement. Des rassemblements «à hauts risques» qui pourraient mobiliser 100 à 200 ultras radicaux, nécessitant le déploiement de nombreuses unités des forces de l'ordre.

Ainsi, 21.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dont 45 unités de forces mobiles, selon une source proche du dossier à CNEWS.

Ce mouvement ne concernera pas uniquement la capitale, puisque 150 actions environ sont prévues au niveau national. Les cortèges devraient mobiliser entre 250.000 et 350.000 personnes sur tout le territoire.

Plusieurs villes surveillées par les forces de l'ordre

«Il va falloir aller chercher les perturbateurs immédiatement, en espérant que les gens autour nous laissent travailler et ne gênent pas la progression des forces de l'ordre en filmant», a expliqué Johann Cavallero, déléguée national CRS du syndicat Alliance.

«Il y a une inquiétude concernant les attaques ciblées contre les forces de l’ordre», a continué Johann Cavallero.

En région, les plus grosses manifestations sont attendues à Toulouse, Marseille, Rennes, Nantes, avec chacune environ 10.000 manifestants. Les forces de l’ordre restent vigilantes sur la possibilité de tensions entre ultra-droite et ultra-gauche à Rouen, Angers, et Bordeaux, ainsi qu’à Toulouse et Dijon.

A Lyon, la mobilisation contre l'extrême-droite aura lieu dimanche. Ce samedi, c'est un rassemblement pro-palestinien qui mobilisera les manifestants.

Par ailleurs, les manifestations sont susceptibles continuer jusqu'à aux élections législatives et même au-delà, constituant des troubles à l'ordre public, a indiqué une source proche du dossier. Le ministre a demandé aux préfets de «garantir l'ordre républicain avec tact mais fermeté».