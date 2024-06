Auto-entrepreneurs : ce qui va changer pour votre retraite à partir du 1er juillet

À partir du 1er juillet prochain, les auto-entrepreneurs vont voir progressivement leurs cotisations sociales augmenter. En contrepartie, ils vont bénéficier de droits renforcés et percevoir, comme les salariés, une retraite complémentaire pendant leurs vieux jours.

C’est une petite révolution qui concerne plusieurs centaines de milliers de Français. Dans le but de renforcer leurs droits à une retraite complémentaire, les auto-entrepreneurs verront leurs cotisations augmenter dès le 1er juillet prochain.

Pour nous permettre de comprendre le bouleversement à venir, un bref retour en arrière s’impose. Depuis 2018, les auto-entrepreneurs, c’est-à-dire les personnes qui ont créé leur entreprise individuelle, ont progressivement basculé vers le régime général de la Sécurité sociale. Une mesure notamment pensée pour simplifier les démarches et devenir plus facilement auto-entrepreneur.

Seulement voilà, et bien qu’ils cotisent actuellement à hauteur de 22% de leur chiffre d’affaires annuel, ces cotisations versées par les auto-entrepreneurs ne leur permettaient pas jusqu’ici de bénéficier d’une retraite complémentaire. En effet, ces fonds étaient jusqu’alors uniquement destinés à couvrir des prestations liées à la maladie, la maternité, l’invalidité, le décès et la retraite de base.

Par conséquent, pour permettre à ces auto-entrepreneurs, qui sont plus de 600.000, selon les chiffres de la fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE), de financer leur retraite complémentaire, leur taux de cotisation sera progressivement relevé.

Ainsi, d’après un projet de décret dévoilé par Les Echos et que nos confrères du magazine Capital ont pu consulter, il passera à 23,1% au 1er juillet 2024, à 24,6% en 2025 et, enfin, à 26,1% en 2026.

75 euros en moyenne par mois

Selon les estimations de la fédération nationale des auto-entrepreneurs, une cotisation à plus de 26% se traduirait par une pension de retraite complémentaire d’un montant moyen de 75 euros par mois en échange d’une cotisation supplémentaire de 500 euros par an. Moralité : il s’agit de payer plus maintenant pour gagner plus à la retraite.

Attention toutefois : comme souligné précédemment, ce montant de 75 euros par mois reste une estimation moyenne. Concrètement, cela signifie que le montant exact de la pension de retraite complémentaire dépendra du chiffre d’affaires réalisé et du nombre d’années de cotisations. Néanmoins, le principe est là : plus l’on cotise aujourd’hui et plus on touchera une pension complémentaire à la retraite.

A noter également que la mesure concerne aussi les auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, la principale caisse de retraite des professions libérales, comme, les architectes, les moniteurs de ski ou encore les géomètres, qui cotisaient déjà en partie pour leur retraite complémentaire. Environ 200.000 travailleurs sont ici concernés.

Cependant, quelques interrogations subsistent encore à l’heure actuelle. Par exemple, sur le fait de savoir combien de points de retraites complémentaires il sera possible de cumuler avec cette augmentation ou encore s’il sera possible de racheter des points de retraite supplémentaires pour les cotisations manquantes depuis 2018.

La fédération nationale des auto-entrepreneurs travaille ardemment pour que cette option soit offerte mais pour le moment rien n’est confirmé.