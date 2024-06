L'eurodéputée RN Nathaly Antona, tout juste élue, est décédée

Nathaly Antona, élue députée européenne sur la liste du Rassemblement national le 9 juin dernier, est décédée des suites d’une maladie, a-t-on appris ce mardi 18 juin.

Le parti en deuil. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella a exprimé sa «grande tristesse» ce mardi, à la suite de l’annonce du décès des suites d’une maladie de Nathaly Antona, eurodéputée fraichement élue le 9 juin dernier.

Nous apprenons avec une immense tristesse, le décès brutal de Nathaly Antona, cheville ouvrière de la



Fédération RN de Corse.



Elle avait été élue dimanche 9 juin, députée française au parlement européen sur la liste de @J_Bardella .



Nous pensons à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/3XB9cTuCGt — Gilles Pennelle (@GillesPennelle) June 18, 2024

«C'est avec une grande tristesse que nous apprenons ce jour le décès brutal de Nathaly Antona, cadre du Rassemblement National en Corse, élue députée européenne à mes côtés le 9 juin dernier», a déclaré Jordan Bardella dans un communiqué.

«Le Rassemblement National est en deuil et s'associe à la douleur de sa famille et de ses proches, et adresse ses pensées les plus chaleureuses à ceux qui ont oeuvré à ses côtés», a-t-il ajouté.

