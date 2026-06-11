Belgique : Jordan Bardella en déplacement au Parlement flamand ce jeudi

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, sera en Belgique ce jeudi 11 juin dans le cadre d'une invitation du parti belge «Vlaams Belang» au Parlement flamand.

Une invitation qui fait débat en Belgique. Jordan Bardella a répondu favorablement à l'appel du parti belge d'extrême droit Vlaams Belang de venir parler au Parlement flamand ce jeudi 11 juin.

Ainsi, le président du Rassemblement national se rendra à Bruxelles, notamment pour y prononcer un discours : «Le jeudi 11 juin, le Vlaams Belang accueille Jordan Bardella (président du Rassemblement National) au Parlement flamand à Bruxelles ! La soirée sera introduite par Bob De Brabandere , président et chef de groupe du Vlaams Belang Bruxelles, avant une allocution du président national Tom Van Grieken pour clôturer l’événement.Le nombre de places est limité. N’attendez donc pas trop longtemps et inscrivez-vous dès aujourd’hui pour cette soirée inoubliable», a communiqué le parti belge sur son compte Facebook.

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À un an de l’élection présidentielle française, Jordan Bardella se produira dans la salle De Schelp, située sous l’hémicycle flamand, pour y présenter sa «vision de l’avenir de l’Europe et des nations libres».

une pétition lancée contre sa venue

Un collectif de 47 organisations syndicales et antifascistes a appelé mercredi à la mobilisation contre la venue de Jordan Bardella, rapporte le média LeSoir. La Ville de Bruxelles a indiqué qu’un dispositif de sécurité sera déployé pour protéger le périmètre de la zone neutre autour de l’institution.

Le collectif appelle à un rassemblement «le plus large possible» sur la place Madou à 18 h. «Se rassembler, occuper l’espace public, faire nombre, alerter, dénoncer, organiser la solidarité et refuser la normalisation du fascisme sont nos moyens légitimes de défense démocratique», selon leur communiqué.

De son côté, Jordan Bardella a dévoilé, début juin, les mesures proposées par le RN pour lutter contre les violences urbaines à la suite des débordements qui ont touché de nombreuses villes françaises après le sacre du PSG en Ligue des champions.