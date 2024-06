Viol d'une jeune fille juive à Courbevoie : un rassemblement prévu ce mercredi à Paris

Le collectif «Nous Vivrons» a appelé à un rassemblement ce mercredi 19 juin à 18h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, à la suite du viol en réunion dont a été victime une jeune fille juive de 12 ans.

Un rassemblement doit avoir lieu, ce mercredi 19 juin à 18h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris, à l’initiative du collectif Nous Vivrons, afin de «condamner le viol antisémite d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine), violée par son ex-petit ami parce que juive», a écrit le collectif.

«Derrière la hausse de 1000% des actes antisémites, ce sont des vies qui sont en jeu et la République en danger», a-t-il ajouté.

RDV ce soir à 18h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris pour condamner le viol antisémite de cette jeune fille de 12 ans à Courbevoie.





Vous vous êtes habitués à l’antisémitisme ? Pas nous ! Derrière la hausse de 1000% des actes antisémites, ce sont des vies qui sont en… pic.twitter.com/DgIXH7YKUN — Collectif Nous Vivrons # (@nous_vivrons) June 19, 2024

Comme indiqué par le collectif Nous Vivrons, ce rassemblement survient à la suite du viol subi par une jeune fille de 12 ans de confession juive. L’histoire remonte à il y a quelques jours lorsque les parents de l’enfant avaient appelé la police alors que leur fille n’était pas rentrée d’une sortie pour voir des amis.

La jeune fille avait fini par revenir chez elle expliquant à ses parents qu’elle avait été violée par trois jeunes, dont un qu’elle connaît et qui est, en réalité, son ex-petit ami.

Dans le récit qu'elle a fait à la police, consulté par CNEWS, elle explique qu'en traversant le parc en bas de chez elle, elle avait croisé deux jeunes, dont l'un qu'elle connaît, qui l'ont forcée à les suivre jusqu'à un local désaffecté. Un troisième garçon les a par la suite rejoints.

La jeune fille insultée de «sale juive» et rouée de coups

A ce moment, selon son récit, un des jeunes lui a posé des questions sur sa religion juive. Il lui a demandé pourquoi cacher qu'elle est juive. Elle dit avoir répondu qu'elle voulait se protéger pour éviter d'être agressée.

La victime a ensuite expliqué aux policiers que ce jeune lui a parlé d'Israël, l'a insultée de sale juive, avant de lui porter des coups, de la jeter au sol et lui tirer les cheveux. Il lui aurait touché la poitrine, l'a menacée de la brûler avec un briquet et lui a renversé une bouteille d'eau sur la tête. Puis, elle a indiqué que deux des trois garçons l'ont violée et que l'un d'eux a filmé les faits.

Enfin, l'un des garçons l'a menacée de mort si elle parlait à la police, tout en lui ordonnant de lui donner 200 euros le lendemain, la menaçant de représailles si elle ne le faisait pas.

Ce mardi 18 juin, deux garçons mineurs ont été mis examen dans le cadre de l’enquête ouverte pour «viol en réunion, menaces de mort, injures et violences antisémites». Le troisième suspect, mineur également, a lui été placé sous le statut de témoin assisté pour viol et mis en examen pour les autres infractions visées par l’enquête.