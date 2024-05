Canada : des individus tirent sur une école juive de Toronto, sans faire de blessé

Une école primaire juive de Toronto a été visée par des tirs samedi 25 mai. Aucun blessé n'est à déplorer mais le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a dénoncé un «acte antisémite éhonté».

Arrivés dans un véhicule de couleur sombre, des individus ont ouvert le feu sur une école juive pour filles, samedi à Toronto, au Canada. Lors d'un point presse organisé ce dimanche 26 mai, la police a indiqué que l'attaque n'a pas fait de blessé.

Les tirs ont rententi peu avant 5h du matin et ont endommagé la façade de l'école primaire pour filles Bais Chaya Mushka, située dans le nord de la ville. Dans ce contexte de tensions liées au conflit au Proche-Orient, «nous n'allons pas ignorer l'évidence, ce qui s'est passé ici et quelle était la cible de la fusillade, a affirmé à l'AFP l'inspecteur de police Paul Krawczyk. Mais, en même temps, il serait erroné de se contenter de faire des conjectures à ce stade».

Sur les réseaux sociaux, une vidéo de l'attaque a été largement partagée. Elle montre deux suspects, tout juste descendus d'un véhicule, qui semblent attendre quelques instants avant d'ouvrir le feu plusieurs fois sur le bâtiment et de fuir rapidement dans la même voiture.

This is disgusting.



Two men fired five shots into Bais Chaya Mushka Girls Elementary School, a Jewish girl’s school in Toronto’s north end.



Shots fired just before 5am Saturday.



This is an attempt to scare and silence the Jewish Community.

pic.twitter.com/Hv62gtQopU

— Brian Lilley (@brianlilley) May 25, 2024