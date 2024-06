«Je pense à mon intérêt propre» : le youtubeur Tibo InShape se considère de «droite» et est ouvert au poste de ministre des Sports

À une semaine des élections législatives, le youtubeur le plus suivi de France, Tibo InShape, s'est confié sur sa vision de la politique. Le créateur de contenu a avoué se considérer comme «plus de droite».

Une confession qui fait réagir. Avec plus de 20 millions d'abonnés sur Youtube, Tibo InShape est le créateur de contenu français le plus suivi de la plateforme. Ses productions tournent principalement autour de la musculation et du sport, mais depuis plusieurs mois, l'influenceur est sujet à de nombreuses polémiques autour de sa position politique.

Accusé d'être d'extrême droite par certains, Tibo InShape n'avait jamais pris position, avant un entretien avec Brut publié samedi 22 juin. «En toute honnêteté, je pense être plus de droite. Déjà, je suis chef d'entreprise donc, forcément, moi dans l'isoloir, je pense à mon intérêt propre et celui de mes proches donc effectivement, je peux me considérer plus de droite», a expliqué le youtubeur, répondant à une question sur son orientation politique.

Une déclaration qui fait suite à de nombreuses rumeurs sur le youtubeur. À la suite des résultats des élections européennes, de nombreux internautes ont demandé à Tibo InShape de suivre les pas de Squeezie et d'appeler à faire barrage au Rassemblement national. Le créateur de contenu avait alors expliqué qu'il fallait aller voter, mais que chacun était libre de faire ses propres choix : «Si vous attendez de la part d’un créateur de contenu qu’il lise les programmes à votre place et vous incite à choisir un "camp", alors vous mélangez tout. Vous êtes en âge de voter et donc de faire vos propres choix en accord avec vos convictions, vos besoins et vos croyances», avait-t-il posté sur son compte X, vendredi 14 juin dernier.

Depuis plusieurs jours, je vois des gens et même des gens qui s’aiment se déchirer à cause d’opinions politiques.





Ce n’est pas en s’insultant les uns les autres, respectivement de « fachos » ou de « gauchiasses », que cela va faire bouger les choses.





Apprenons à nous parler et… — Tibo InShape (@TiboInShape) June 14, 2024

«En france, les gens ne sont pas assez patriotes»

Au cours de l'entretien, Tibo InShape est notamment revenu sur sa vision de la France : «Il faut être fier d'être Français. Mais non, être fier d'être Français, ça veut forcément dire qu'on appartient à l'extrême droite ou qu'on est raciste (...) Il y a un problème en France, les gens ne sont pas assez patriotes», explique-t-il

Interrogé sur un possible poste de ministre des Sports, Tibo InShape ne s'est pas montré fermé : «Que ce soit extrême gauche, extrême droite, à conditions que je ne sois pas bloqué dans mes prises de décisions», a annoncé le youtubeur spécialisé dans la musculation.

Comme Tibo InShape, de nombreux influenceurs ont pris la parole ces derniers jours concernant l'avenir politique de la France et les prochaines élections législatives qui se dérouleront le 30 juin et le 7 juillet prochains.