Paris : deux Moldaves mis en examen et incarcérés pour des cercueils tagués sur la façade du Figaro

Deux ressortissants moldaves ont été mis en examen et incarcérés ce samedi 22 juin à Paris. Ils sont soupçonnés d’avoir tagué six cercueils et des inscriptions mentionnant l’Ukraine sur la façade du quotidien Le Figaro.

Après l’AFP, c'est au Figaro d'être pris pour cible. Deux Moldaves ont été mis en examen et incarcérés samedi 22 juin à Paris, soupçonnés d'avoir tagué sur la façade du quotidien Le Figaro, six cercueils ainsi qu'une mention de l'Ukraine, a-t-on appris de source judiciaire. «Les deux individus ont été mis en examen pour dégradations et participation à (une) entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale en temps de paix», a détaillé une source judiciaire.

Les infractions commises ont été retenues par le parquet de Paris lors de l’ouverture d’une information judiciaire. Initialement, l’enquête avait été ouverte pour dégradation en réunion et association de malfaiteurs. «Ils ont été placés en détention provisoire», a ajouté cette source. Les deux hommes, en possession de passeports moldaves, avaient été arrêtés dans la nuit de jeudi 20 à vendredi 21 juin.

Les cercueils tagués au pochoir et à la peinture rouge étaient accompagnés d’inscriptions «Stop the Death, Mriya, Ukraine» sur la façade du Figaro. En ukrainien, «mriya» signifie «rêve». Quelques jours plus tôt, la façade de l’AFP avait elle aussi été prise d’assaut. Six visuels identiques avaient été trouvés jeudi 20 juin au matin sur la façade de l’Agence France-Presse, située non loin du Figaro. Lors de leurs premières déclarations rapportées par une source proche du dossier, les deux Moldaves ont affirmé avoir été payés une centaine d’euros pour réaliser ces tags.

L'affaire a fait réagir samedi le ministre moldave des Affaires étrangères, Mihai Popsoi, qui a pointé du doigt Moscou : «Nous condamnons fermement les tactiques hybrides de la Russie en France consistant à impliquer des citoyens de Moldavie dans des actes de vandalisme et d'incitation à la haine», a-t-il réagi sur X.

We firmly condemn the hybrid tactics in by involving citizens of in acts of vandalism and instigation to hate.This is also done to discredit the. We call on Moldovan citizens to be vigilant and not to allow themselves to be manipulated to the detriment of our country.

— Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) June 22, 2024