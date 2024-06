JO 2024 : à quoi la répétition générale de la cérémonie d'ouverture va-t-elle ressembler ?

Initialement prévue ce lundi 24 juin, la répétition générale de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques a été reportée à une date ultérieure. Mais à quoi ressemblera-t-elle ?

Il faudra attendre avant de voir exactement à quoi ressemblera la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. En raison du fort débit de la Seine, l’exercice de répétition prévu lundi 24 juin a été reporté.

Y aura t-il finalement une répétition générale ?

Ce report et les nouvelles précipitations attendues en fin de semaine prochaine sur la capitale amènent à se demander s’il y aura réellement une répétition sur la Seine de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

D’autant qu’il y a quelques mois, le metteur en scène Thomas Jolly avait lui-même confié qu'il serait difficile de répéter sur le fleuve : «Le spectacle ne pourra pas être répété sur place. Les répétitions (auront lieu) à la fois en intérieur, dans de très grands hangars, (et sur) une base nautique, pour tout ce qui va se dérouler avec l’eau comme matériau».

Si oui, à quoi s’attendre ?

Pour l’instant, cette répétition n’est que reportée et les conditions météorologiques des prochains jours devraient avoir un gros impact sur sa tenue, ou non. Si elle pouvait, comme prévu, se tenir, la parade devrait être déjà impressionnante.

À priori, elle débutera dès l’aube (c’est ce qui était prévu pour le 24 juin), et entraînera un arrêt de la navigation sur une partie de la journée. La centaine de bateaux prévue pour transporter les délégations d'athlètes va défiler entre le pont d’Austerlitz et celui d’Iéna.

Le spectacle fluvial suivra le cours de la Seine, d’est en ouest sur 6km. Après un départ d'Austerlitz, devant le Jardin des Plantes, il contournera les deux îles parisiennes de l’île Saint Louis et de la Cité et passera sous huit à dix ponts et passerelles. La déambulation s’achèvera devant le Trocadéro, où, lors de la cérémonie officielle, la tribune sera installée.

Un test technique réussi

S’il est difficile de savoir exactement à quoi ressemblera exactement la répétition générale de la cérémonie d’ouverture, ni même si elle pourra avoir lieu, les tests du lundi 17 juin ont été rassurants.

Lors de cette répétition, les bateaux avaient réussi à naviguer du pont d'Austerlitz jusqu'au pont d'Iena en 45 minutes «à une ou deux minutes près», avait expliqué Marc Guillaume, préfet de Paris et de la région Ile-de-France, à L’Équipe. Un résultat rassurant après le test chaotique de juillet 2023, où la flotte avait accusé un retard de près de 20 minutes.

Pour l'instant, cette répétition est la seule vraie garantie qu'ont les organisateurs, le reste n'est que suppositions et espérances. Dans le pire des scénarios, les autorités activeront le plan B.