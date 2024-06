Elections législatives 2024 : le clip de campagne de Sébastien Delogu suscite l'indignation

Le député insoumis sortant, Sébastien Delogu, a créé la polémique en partageant sur les réseaux sociaux un clip de campagne, depuis supprimé, mettant en scène un combat entre les membres du Nouveau Front Populaire et les autres partis.

Nouvelle polémique pour le député sortant. L'Insoumis Sébastien Delogu, qui s'était déjà illustré en brandissant un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, a suscité l'indignation avec son nouveau clip de campagne.

Coucou la @DILCRAH



Quand réagissez-vous ? Article 40.



L'antisémitisme en roue libre : tout y est !



Voilà ce que le candidat Sébastien Delogu diffuse sur ses comptes réseaux sociaux notamment Instagram :https://t.co/2kWTeVmgLH pic.twitter.com/74G42AquFv — Fayçal JELIL (@FaycalJelil) June 26, 2024

Le candidat à sa réélection dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône a repris le clip de promotion 2020 du jeu vidéo «League of Legend», ajoutant la tête de certains membres de l'alliance des gauches et de membres du Rassemblement national, de la majorité et des Républicains sur les personnages.

Ainsi, Sébastien Delogu s'est représenté aux côtés de Mathilde Panot, Rima Hassan, Louis Boyard, Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, Olivier Faure, Philippe Poutou et François Ruffin dans le camp des «héros». Ces derniers faisant face à Emmanuel Macron, Jordan Bardella, Meyer Habib, Sarah Knafo et Laurent Jacobelli dans le camp des «méchants» et livrant une bataille victorieuse.

Parmi les grands absents figurent Raphaël Glucksmann ou encore Julien Guedj, qui s'étaient opposés à l'alliance des gauches.

La vidéo a fait beaucoup réagir et a notamment été accusée d'être antisémite. En effet, le personnage du député sortant LR, Meyer Habib, de confession juive, a été représenté sous la forme d'une araignée géante. Dans la vidéo, il est «achevé» par la nouvelle députée européenne, Rima Hassan, fervent soutien des mouvements pro-palestiniens

De plus, le personnage de Louis Boyard, représenté en archer, bande son arc, faisant apparaître une pizza cuite au four pour viser Sarah Knafo, elle aussi juive.

Des images qui ont choqué les internautes, qui voient dans cette pizza une référence aux camps d'extermination nazis et aux fours servant à brûler les corps. «Le message est clair: "Coucou, les antisémites, La France Insoumise ne vous oublie pas"», a écrit l'un deux. Une autre s'indigne et espère «que les Français ont pris conscience que voter pour le nouveau front, c'est voter pour des antisémites et pour l’islamisme.»

Meyer Habib, simple député, devient l'adversaire principal pour Delogu





Le message est clair:



"Coucou, les antisémites, La France Insoumise ne vous oublie pas"





J'aimerai bien les explications de la France Insoumise concernant la pizza cuite au four#LegislativesAnticipées2024 — Gilles (@Jules21036) June 26, 2024

Cette image de pizza cuite au four a été par la suite remplacée par le député sortant, qui a supprimé la vidéo pour la republier avec une image de pizza kebab. Selon certains internautes, la pizza faisait référence à celles commandées lors des négociations des partis de gauche.

La crapule antijuive LFI @sebastiendelogu diffuse un montage vidéo antisémite autour du four crematoire où je suis dépeint en démon et détruit par @RimaHas !





Après son complice antisémite @GuiraudInd qui me traite de porc à l’Assemblée, cette milice anti juive est sans limite !… https://t.co/RWzHeVaEMo — Meyer Habib (@Meyer_Habib) June 27, 2024

Visé dans ce vidéo-montage, Meyer Habib a réagi sur X. Le député sortant s'est indigné, déclarant : «La crapule antijuive LFI Sébastien Delogu diffuse un montage vidéo antisémite autour du four crématoire où je suis dépeint en démon et détruit par Rima Hassan ! (...) Bien évidement je porte plainte».

La vidéo partagée sur le compte Instagram de Sébastien Delogu ce mercredi 26 juin, a depuis été complètement supprimée par son créateur.