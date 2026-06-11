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«Identifier les risques» : à un an de la présidentielle, Sébastien Lecornu veut renforcer la lutte contre les ingérences étrangères

Le Premier ministre tiendra une conférence de presse ce jeudi. [STEPHANE DE SAKUTIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Premier ministre Sébastien Lecornu réunit ce jeudi plusieurs formations politiques afin de faire état avec elles des ingérences électorales identifiées lors des dernières élections municipales et d’identifier les risques pour les prochains scrutins.

A moins d’un an de l’élection présidentielle, l’exécutif se prépare aux tentatives de déstabilisation. De ce fait, Sébastien Lecornu réunit, ce jeudi à Matignon, les forces politiques pour faire état des ingérences électorales identifiées lors des dernières élections municipales et identifier les risques d'ingérences pour les prochaines élections. 

Le chef du gouvernement sera accompagné de ses ministres Laurent Nuñez (Intérieur), Catherine Vautrin (Armées) et Jean-Noël Barrot (Affaires étrangères), les patrons des services de renseignement extérieur et intérieur (DGSE et DGSI), le Secrétaire général de la Défense et de la sécurité nationale (SGDSN) et des représentants de Viginum, service de lutte contre les manipulations en ligne. Cette réunion sera suivie d'une conférence de presse. 

Plusieurs ingérences recensées 

Le gouvernement français a été confronté récemment à plusieurs affaires d'ingérences potentielles. Le parquet de Paris a ouvert fin mai une enquête sur la possible ingérence d'une entreprise israélienne aux dépens de candidats Insoumis aux élections municipales, Sébastien Delogu à Marseille, François Piquemal à Toulouse et David Guiraud à Roubaix. Viginum avait alerté sur une «campagne malveillante, impliquant un acteur localisé à l'étranger, qui est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation». 

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Le ministre Laurent Nunez avait promis qu'un rapport attendu sur les ingérences étrangères aux municipales serait rendu «public», sans donner de date. Un projet de loi, annoncé en avril par Emmanuel Macron, est également dans les tuyaux. Le président a notamment ciblé la Russie qui «achète massivement en période électorale des millions de faux comptes» sur les réseaux sociaux.

PolitiqueIngérence russeSébastien Lecornuprésidentielle 2027

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