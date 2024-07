Prix du gaz, shrinkflation, plan épargne jeune... Voici tout ce qui change au 1er juillet

L'arrivée du mois de juillet va s'accompagner d'un certain nombre de changements impactant le quotidien des Français. Prix du gaz, nouveau plan épargne jeune ou encore la lutte contre la shrinkflation... Tour d’horizon des différentes évolutions tarifaires qui entrent en vigueur dans l’Hexagone.

De bonnes et de mauvaises surprises à venir pour le portefeuille des Français. À compter du 1er juillet 2024, de nombreux changements sont à prévoir dans le domaine énergétique et économique. Le point complet sur toutes ces nouveautés.

Hausse DU PRIX DU GAZ

Le prix du gaz a connu de nombreuses fluctuations ces dernières années et c'est une mauvaise nouvelle qui attend les ménages français au 1er juillet. Le prix repère du gaz va augmenter de 11,7% par rapport au mois de juin 2024. Une hausse qui s'explique par «l’application du nouveau tarif des réseaux de distribution de gaz naturel et de la hausse des prix de gros du gaz naturel», explique le gouvernement. Le niveau moyen du prix repère sera de 129,2 €/MWh TTC contre 115,7 €/MWh en juin.

lutte contre la SHRINKFLATIOn

«Shrinkflation» est la traduction anglaise de «réduflation», mot crée de la contraction de «réduction» et d'«inflation». Un terme utilisé définir la pratique commerciale selon laquelle le prix du produit augmente ou reste identique tandis que la quantité vendue baisse. Pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement met en place, à partir du 1er juillet, une nouvelle obligation spécifique d'information des consommateurs dans les grandes surfaces. Dorénavant, elles devront clairement «indiquer l’évolution à la hausse des prix des produits de grande consommation ayant subi une baisse de quantité».

un nouveau plan d'épargne pour les moins de 21 ans

À partir de lundi 1er juillet, un nouveau produit d’épargne réservé aux moins de 21 ans est disponible : le plan d’épargne avenir climat qui a pour objectif de mobiliser l'épargne des plus jeunes en faveur de la transition écologique. Ce plan d'épargne peut être ouvert dès la naissance d'un enfant. Les sommes seront alors bloquées jusqu'à sa majorité. Le plafond est fixé à 22.950 euros.

ouverture du service de correction des impôts

Si vous avez repéré une erreur sur votre avis d'imposition, vous pourrez modifier votre déclaration en ligne dès le 31 juillet prochain grâce au service de correction de la déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr. Vous aurez jusqu'au 4 décembre 2024 pour apporter des modifications via ce service.

«France Ruralités Revitalisation» débarque

«France Ruralités Revitalisation» est le nom donné à la nouvelle réforme des zones de revitalisation rurale (ZRR). Cette dernière entrera en vigueur ce lundi 1er juillet. Ce dispositif a pour objectif de renforcer l’attractivité des territoires ruraux : 17.700 communes seront zonées «France Ruralités Revitalisation», 13 départements seront intégralement zonés et les territoires de montagne sont pris en compte dans leur spécificité.

LES TAUX DU VERSEMENT MOBILITÉ RÉVISÉS

Le taux du versement mobilité est révisé deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet. C'est une contribution due par les employeurs qui embauchent plus de 10 salariés et qui permettent de financer les déplacements via les transports en commun. Le taux diffère en fonction de votre communauté de commune ou agglomération. Vous pouvez retrouver les différents taux ici.

Le diagnostic de performance énergétique (dpe) évolue pour les petits logements

Les logements dont la surface est inférieure ou égale à 40m2 verront leur diagnostic de performance énergétique (DPE) évolué à partir de ce lundi 1er juillet. Le mode de calcul de l’étiquette énergie (allant de «A» pour les logements les plus performants à «G» pour les logements les plus énergivores) est modifié, permettant de faire sortir de la catégorie de «passoires énergétiques» un certain nombre de ces petites surfaces.

Pour les DPE réalisés au cours des trois dernières années, les logements concernés par cette évolution pourront faire l'objet d'un document qui atteste de la nouvelle étiquette du DPE pour en bénéficier.