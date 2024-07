Élections législatives 2024 : un candidat doit-il forcément habiter dans la circonscription dans laquelle il se présente ?

Alors que le second tour des élections législatives se tiendra ce dimanche, 577 députés vont faire leur entrée à l’Assemblée nationale. Mais quels sont les critères pour être candidat à la députation, et les députés sont-ils obligés d’habiter dans leur circonscription ?

À l’issue du premier tour des élections législatives, les Français vont devoir élire leurs députés, dimanche prochain, au terme d’un second tour qui pourrait voir la droite nationaliste au pouvoir pour la première fois dans l’histoire de la Ve République. À cette occasion, 577 députés seront élus pour représenter les Français au sein de l’Assemblée nationale. Pour pouvoir prétendre à la députation, ces derniers ont du valider un certain nombre de critères inscrits dans la loi française.

Stratégie politique

On les appelle les «parachutés». Jean-Luc Mélenchon à Marseille en 2017 et en 2022, Marine Le Pen à Hénin-Beaumont depuis 2007, ou encore Éric Zemmour à Saint-Tropez en 2022, nombreux sont les hommes et femmes politiques qui sont envoyés, ou choisissent de s’implanter dans un territoire dont ils ne sont pas originaires, et où parfois ils n’habitent pas.

Quelques fois en raison d'attaches personnelles, mais le plus souvent par stratégie pour «gagner» un maximum de circonscriptions, l’ensemble des partis politiques se livrent à cette technique de «parachutage» de députés. Mais ce procédé est-il bien légal ?

Oui, selon la loi. Contrairement aux élections municipales, où il est obligatoire d'être électeur de la commune ou inscrit au rôle des contributions directes de la commune, un candidat à la députation peut se présenter dans la circonscription qu’il souhaite.

Parmi les conditions nécessaires pour être candidat aux élections législatives, il faut seulement : avoir plus de 18 ans, disposer de la qualité d’électeur et ne pas être dans un cas d’incapacité électorale ou d’inéligibilité. En revanche, «il n’est pas nécessaire d’être inscrit sur la liste électorale d’une des communes de la circonscription législative dans laquelle le candidat se présente», précise le site vie-publique.fr.

Bien qu'élus dans des circonscriptions locales, les députés sont investis d'un mandat national et deviennent, une fois élus, des représentants de la Nation toute entière. Ce qui explique qu'ils n'aient pas l'obligation de résider ou de voter là où ils se présentent.

Découvrez les résultats des élections législatives dans votre commune ici