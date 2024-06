Élections législatives 2024 : à quoi pourrait ressembler l’Assemblée nationale après le second tour ?

Selon une projection OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, le Rassemblement national et ses alliés pourraient obtenir entre 250 et 300 sièges à l’Assemblée nationale, à l’issue du second tour des élections législatives.

Le RN proche de la majorité absolue ? Alors que le parti présidé par Jordan Bardella a obtenu une large avance au premier tour des élections législatives ce dimanche, avec 34% des voix, une projection OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, a révélé que le Rassemblement national pourrait obtenir 250 à 300 sièges à l’Assemblée nationale.

Celui-ci serait alors en capacité d’avoir une majorité au Palais Bourbon. Pour rappel, 289 sièges sont nécessaires pour l’obtenir. Il s’agirait d’un énorme bon en avant. En 2022, le RN avait emporté 89 sièges.

De son côté, le Nouveau Front populaire, et les forces de divers gauche, représenteraient la deuxième force politique présente à l’Assemblée nationale, avec entre 130 et 170 députés. Un chiffre relativement équivalent à celui de la Nupes, en 2022, qui avait emporté 151 sièges.

La dégringolade de la majorité

A l’issue de ces élections législatives, la majorité présidentielle, composée de Renaissance, du MoDem et d’Horizons, pourrait être la grande perdante, en passant de 250 à entre 65 et 105 sièges.

Les Républicains, fragilisés par leur scission avec la ligne portée par Eric Ciotti, devraient remporter entre 30 et 50 places.

Enfin, entre 24 et 30 sièges devraient, eux, être gagnés par des candidats issus d’autres forces politiques.

Découvrez les résultats des élections législatives dans votre commune ici