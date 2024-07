Elections législatives 2024 : une candidate RN du Calvados contrainte de se retirer après la diffusion d'une photo avec un chapeau nazi

Ludivine Daoudi, une candidate RN dans la 1re circonscription du Calvados, a pris la décision de ne pas se présenter au second tour des élections législatives à la suite de la diffusion d’une photo d’elle portant une casquette nazie.

Après avoir réuni 19,95% des suffrages dimanche 30 juin et s’être qualifiée pour le second tour des élections législatives, la candidate RN sur la 1re circonscription du Calvados, Ludivine Daoudi, a retiré sa candidature après la diffusion d’une photo d’elle portant un chapeau nazi.

Le cliché a été publié par son adversaire Emma Fourreau, candidate du Nouveau Front populaire, sur le réseau social X.

Ludivine Daoudi, la candidate du RN sur la 1e circonscription du Calvados, est portée disparue depuis le début de la campagne.





Quand on regarde ses réseaux sociaux, on comprend mieux pourquoi.





Le 7 juillet, pas une seule voix pour ces immondes fascistes. pic.twitter.com/qRL8hwLZwm — Emma Fourreau (@emma_frr) July 1, 2024

Interrogé par France Bleu Normandie, le responsable RN, Philippe Chapron, a confirmé le retrait de la candidate, estimant que la photo a été prise «il y a bien longtemps, alors que madame Daoudi n'était absolument pas au Rassemblement national». Selon lui, le cliché daterait de «plusieurs années dans une bourse aux armes à Saint-Pierre-sur-Dives».

Une décision «concertée au niveau du siège»

D’après Philippe Chapron, Ludivine Daoudi n’a pas nié les faits. Il a reconnu «une photo de mauvais goût». «De toute manière, la candidature sera retirée dès aujourd'hui», a-t-il ajouté précisant que la décision politique est «concertée entre nous et au niveau du siège».

«Elle se retire pour ne pas porter préjudice au RN et à ses candidats. On ne peut pas accepter ce genre de chose. La candidature sera retirée dès aujourd'hui et donc il n'y aura pas de candidate du RN sur la première circonscription pour le second tour», a-t-il conclu.

À la suite du désistement de Ludivine Daoudi, il n’y aura pas de triangulaire dans cette circonscription. La candidate du Nouveau Front populaire, Emma Fourreau, (34,82% au premier tour) sera opposée à Joël Bruneau (DVD) (43,11%).