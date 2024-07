Jubilé de l'église 2025 : porte sainte, indulgence, bulle... Que signifient ces termes ?

En anticipation du grand Jubilé prévu à Rome en 2025, une célébration exceptionnelle se tenant tous les 25 ans, voici un lexique détaillant les termes spécifiques qui marqueront cet événement majeur de l’Église catholique.

Portes saintes, indulgences, Bulle d’indiction et basiliques majeures. Autant de termes qui restent à éclaircir ! En vue du grand Jubilé prévu à Rome en 2025, voici les explications sur cette célébration et les concepts qui l'accompagnent.

Qu'est-ce que le Jubilé ?

Le Jubilé, souvent appelé «Année Sainte», est un événement rituel de l’Église catholique qui se déroule tous les 25 ans. Enraciné dans une tradition juive, il remonte à l’Ancien Testament où chaque cinquantième année était marquée comme une période de rémission des dettes et de libération des esclaves.

Depuis sa première institution par le pape Boniface VIII en 1300, le Jubilé a été un temps fort de pèlerinage à Rome, offrant aux fidèles une occasion unique de recevoir le pardon divin.

Au cœur du Jubilé se trouve le pèlerinage, une démarche spirituelle où les fidèles sont encouragés à parcourir des itinéraires significatifs à la recherche de sens et de réconciliation avec Dieu. En 2025, des parcours spécifiques autour des sept églises jubilaires et deux itinéraires européens sont prévus, offrant aux pèlerins une occasion unique de se ressourcer spirituellement.

quelles indulgences recoit-on ?

Pendant le Jubilé, les fidèles peuvent recevoir des «indulgences», qui sont des remises des peines dues à leurs péchés selon la foi catholique. Cette pratique ancienne dans le christianisme est un signe du pardon de Dieu.

Il existe deux types d’indulgences : «partielle», qui réduit le temps de purification au purgatoire, et «plénière», qui l'annule complètement. Selon la foi catholique, celui qui meurt après avoir reçu une «indulgence plénière» va directement au paradis.

Pour en bénéficier, le fidèle doit remplir certaines conditions habituelles : se confesser, participer à la messe et prier selon les intentions du pape.

QUE SIGNIFIENT LES PORTES SAINTES, LIEUX DU PÈLERINAGE ?

Les quatre grandes basiliques de Rome (Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure et Saint-Paul-hors-les-Murs) abritent chacune une Porte sainte, symbole central de l’Année jubilaire. Franchir ces portes est un acte de foi et de rencontre spirituelle avec Jésus, donnant aux pèlerins la possibilité de recevoir une indulgence, un acte de rémission des peines liées aux péchés.

La Porte sainte de la basilique Saint-Pierre est la plus solennelle parmi celles des basiliques romaines. Ouverte uniquement lors des Jubilés depuis l’an 1500, elle est richement symbolique, ornée de panneaux relatant l’histoire de la rédemption humaine. Sa cérémonie d’ouverture, où le pape pousse symboliquement les battants, marque le début des festivités jubilaires.

Qu'est-ce qu'une «bulle papale» prononcée par le pape ?

Le Jubilé est annoncé par ce que l'on appelle une «bulle papale d’indiction» qui fixe les dates de l’année jubilaire et les règles pour sa tenue à Rome et dans le monde.

À l'origine, le terme «bulle» désignait une capsule métallique protégeant le sceau de cire d'un document papal important, affirmant ainsi son authenticité et son autorité. Au fil du temps, «bulle» est devenu synonyme du document papal lui-même.

Aujourd'hui, une bulle est une lettre solennelle du chef de l'Église catholique, souvent écrite en latin et portant le nom des premiers mots de la lettre, scellée du sceau du pape en exercice.

Ensemble, ces termes définissent l’essence même du Jubilé, une période de renouveau spirituel et de connexion profonde avec la foi chrétienne. Le Jubilé de 2025 promet d’être une occasion inoubliable pour les croyants du monde entier de vivre et de partager cette expérience de grâce et de pardon divin à travers ces traditions millénaires de l’Église catholique.