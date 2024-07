«Moins d'une dizaine de nominations» : Prisca Thevenot balaye les accusations de «coup d’Etat administratif» émises par Marine Le Pen

Lors du compte-rendu du Conseil des ministres, Prisca Thevenot, porte-parole du gouvernement, a répondu aux accusations de «coup d’État administratif», émises par Marine Le Pen, supputant qu’Emmanuel Macron comptait effectuer un grand nombre de nominations express à différents postes de l’État.

«On savait que Marine Le Pen mentait. On sait désormais qu’elle manipule». Ce mercredi, à l’occasion du compte-rendu du Conseil des ministres, Prisca Thevenot a répondu aux accusations de l’ancienne candidate du Rassemblement national à la présidentielle.

Pour rappel, au micro de France Inter mardi, cette dernière avait soupçonné «un coup d'État administratif» de la part d'Emmanuel Macron, faisant référence à des «rumeurs» selon lesquelles le président favoriserait des nominations express à différents postes clés de l'État.

Face à la curiosité des journalistes, la porte-parole du gouvernement a ainsi invité Marine Le Pen à «garder son sang-froid» et à «peut-être lire la Constitution». De plus, cette dernière a indiqué qu’il «n’était pas nouveau d’avoir des nominations», qui plus est «juste avant la période estivale».

Candidate à sa réélection dans les Hauts-de-Seine, Prisca Thevenot a annoncé «moins d’une dizaine de nominations aujourd’hui». Celles-ci seront rendues publiques au courant de cette journée.

Alors que des rumeurs annonçaient des changements du côté de la direction de la police nationale, voire de la gendarmerie nationale, la porte-parole du gouvernement n’a, à l’heure actuelle, annoncé que la promotion de Philippe Tireloque, au poste de directeur de la Sécurité publique.