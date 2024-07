Invitée ce jeudi sur CNEWS, la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier est revenue sur la politique migratoire de la France, souhaitant plus «d'humanité». «On a fait de la mer Méditerranée le plus grand cimetière du monde», a-t-elle jugé.

Des convictions affichées. La secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier a souhaité ce jeudi que la France se tourne vers une politique migratoire avec plus d'«humanité», lors de son interview face à Laurence Ferrari sur CNEWS.

«Oui et nous allons en faire une autre», a d'emblée répondu la successeur de Julien Bayou quant à l'abrogation de la loi du 26 janvier 2024 portant sur l'immigration.

«Je pense qu'aujourd'hui on renvoie dans leurs pays des personnes qui sont en danger, comme des individus LGBT, dans des pays où on sait qu'ils vont finir en prison. On renvoie dans des pays des femmes qui sont en danger, ou encore des militants politiques», a regretté Marine Tondelier.

«On a fait de la mer Méditerranée le plus grand cimetière du monde», a aussi expliqué la secrétaire nationale des Écologistes, rappelant notamment Eric Ciotti et Jordan Bardella sur le fait qu'ils étaient descendants d'immigrés. «Si on avait appliqué leur programme 50 ou 100 ans auparavant, ils ne seraient pas là», a conclu Marine Tondelier.