Météo : la France devrait prochainement faire face à une vague de chaleur, des températures jusqu'à 34 °C attendues

Alors que le soleil ne fait que se cacher derrière les nuages depuis le début du mois de juillet, d’agréables éclaircies devraient faire leur grande apparition dans l’Hexagone, et ce en raison d’une vague de chaleur qui devrait prochainement toucher la France, selon les prévisions de Météo-France.

À l’heure où le ciel demeure grisâtre et où plusieurs pulsations orageuses circulent un peu partout sur le territoire, les températures vont soudainement grimper dans l’Hexagone dès ce mercredi 10 et jusqu’à vendredi 12 juillet prochain. On parle, ici, de températures qui, sous l’influence d’un coup de vents sensibles de sud, vont régulièrement dépasser les 30 °C, notamment dans la moitié sud du pays.

En effet, Météo-France a estimé que la hausse du mercure devrait toucher toute la France, «excepté sur les littoraux». Des pointes à 35 °C sont attendues de la Provence vers le Massif central et même dans le Nord-Est. «On attend une maximale de 22 °C à Rouen, mais 35°C à Reims, deux villes pourtant situées à 200 km l’une de l’autre», a expliqué l’institut météorologique.

Ce mercredi 10 et jeudi 11 juillet, les fortes chaleurs devrait concerner surtout les régions méditerranéennes. «Les fortes chaleurs (au-delà de 35 °C) se concentreront en basse vallée du Rhône, ouest-Provence et les contreforts languedociens du Massif central», a écrit Météo-France.

Bien que l’air chaud devrait évacuer le pays entre vendredi et samedi, les températures élevées devraient être de retour dès la semaine prochaine, notamment dans la moitié sud. On pourrait parler d’une vague de chaleur, dans la mesure où le mercure devrait régulièrement atteindre 30 °C pendant quelques jours successifs autour de l’arc méditerranéen.

Une vague de chaleur bien marquée à compter du 19 juillet ?

Cette potentielle vague de chaleur devrait débuter mardi 16 juillet, selon les prévisions probabilistes de Météo-France. Ce jour-là, les maximales devraient atteindre 31 °C à Gap et à Perpignan, 32 °C à Montpellier et jusqu’à 33 °C à Ajaccio.

Mercredi 17 juillet, les températures élevées devraient se poursuivre. Elles devraient être accompagnées d’éclaircies, rendant le soleil plus éclatant. Le mercure devrait atteindre 30 °C à Nice, à Gap, à Perpignan et à Montélimar, 32 °C à Montpellier et 34 °C en Corse.

Le lendemain, soit jeudi 18 juillet, ces fortes chaleurs, parfois dépassant les 30 °C, devraient se généraliser autour de l’arc méditerranéen et, plus globalement, le Sud-Est. Dans la moitié nord, les belles éclaircies devraient être au rendez-vous, malgré des températures souvent proches des normales.

Durant la journée du vendredi 19 juillet, l’épisode de chaleur devrait se confirmer. En effet, les températures devraient s’affoler dans la moitié sud, au point d’atteindre 32 °C à Toulouse et à Perpignan et 34 °C à Montpellier. Puis, samedi 20 juillet devrait être la journée la plus chaude de la semaine avec des températures allant jusqu’à 35 °C. Bien qu'il soit très probable, ce scénario reste quand même à confirmer.