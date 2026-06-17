Orages et canicule : ce que prévoit pour ce jeudi et ce vendredi le dernier bulletin de Météo-France

Alors qu’un nouvel épisode caniculaire va frapper la France cette semaine, avec des pointes à 40 °C localement, les journées du jeudi 18 et du vendredi 19 juin verront les premières grosses chaleurs arriver sur le territoire. Des orages sont également à prévoir.

Fortes chaleurs et orages sur l’Hexagone. Trois semaines après la fin du précédent épisode, la canicule est de retour en France, avec un mercure qui pourrait dépasser les 40 °C localement ce week-end. Avant cela, les journées de jeudi et de vendredi pourraient déjà connaitre de fortes chaleurs et quelques orages dans certaines régions, selon Météo-France.

«Avec l'augmentation des températures, le risque de canicule s'étend jeudi et vendredi. La vigilance orange est probable de la région parisienne jusqu'au sud de la région lyonnaise jeudi, puis le risque s'étend sur le centre du pays. Jeudi, des départs orageux seront possibles sur la façade ouest puis vendredi le risque concernera plutôt les départements du nord. A ce jour nous considérons le risque de passer en orange pour les orages plutôt faible», annonce Météo-France dans son dernier bulletin.

Météo-France

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Une chaleur qui s'intensifie

Dans le détail, jeudi 18 juin la chaleur deviendra très forte sur une large partie centrale du pays, avec 34 à 38 °C de l’intérieur du sud-ouest au centre-est et au nord-est, en passant par le Val de Loire et le bassin parisien, selon Météo-France. Cette chaleur deviendra plus lourde par l’ouest, et il existe un risque d’orages isolés mais potentiellement forts sur l’ouest et le nord-ouest du pays. Des orages sont notamment attendus à Biarritz, Bordeaux, Rennes, Rouen, Amiens, Tours, Paris, Limoges et Tarbes.

Vendredi 19 juin, les fortes à très fortes chaleurs se maintiendront sur la majeure partie du pays, selon Météo-France. Ces chaleurs s’annoncent lourdes. Elles auront tendance à s’intensifier sur le nord-est, avec des pointes probables à 37 à 38 °C entre le centre-Val de Loire, le sud de l’Île-de-France, la Champagne, et la Bourgogne. L’Île-de-France devrait connaître des températures supérieures à 35 °C jeudi et vendredi. Des orages, parfois forts, pourraient aussi survenir sur le nord du pays.

À noter que 49 départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques de canicule lors de la journée du mercredi 17 juin.