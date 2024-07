Orne : exaspéré par la mauvaise météo, un maire publie un arrêté «pour que la pluie cesse»

Exaspéré par les intempéries et la mauvaise météo, Daniel Marrière, maire de Coulonces, une petite commune de l’Orne, a publié un arrêté anti-pluie et fait part de la nouvelle sur le réseau social Facebook.

L’Île-de-France devrait-elle s’en inspirer ? À l’heure où les orages et les pluies incessantes traversent une large partie du territoire, la Normandie se retrouve en première ligne face à toutes ces dégradations météorologiques venues de l’Atlantique et prenant la direction du Royaume-Uni. Dans la plupart des cas, ces perturbations ont un impact sur la région normande.

De ce fait, exaspéré par ces intempéries à répétition, Daniel Marrière, maire de Coulonces, une petite commune de l’Orne, a pris un arrêté municipal… «pour que la pluie s’arrête». Dans celui-ci, le maire demande, si possible, «un coup de pouce de l’au-delà», a expliqué l’édile à l’AFP.

«Il est prescrit, que pour le 15 juillet et les mois d’août, septembre et nous déborderons sur octobre, que la pluie cesse et qu’une bise légère et un soleil éclatant la remplace», peut-on lire dans cet arrêté. De plus, Daniel Marrière demande également à ce que les températures soient comprises «de 30 °C à 35 °C avec des nuits ne dépassant pas 20 °C».

«C'est le moment ou jamais de le faire»

Enfin, pour que son message soit bien entendu dans «l’au-delà», l'édile indique que «les recteurs des paroisses, sur la partie nord de la France, seront mis à contribution pour une communication avec l’au-delà prioritaire et se voient donc chargés de l’exécution du présent arrêté».

Interrogé par l’AFP sur sa plaisanterie, Daniel Marrière a reconnu n’avoir «jamais connu un temps comme ça» en cette période de l’année.

«Hier matin (mardi), il pleuvait des cordes, le temps était gris, on n'y voyait pour ainsi dire pas : il a fallu l'éclairage longtemps dans les maisons», explique encore le maire pour justifier la publication de son arrêté.

«Je me suis dit, c'est le moment ou jamais de le faire pour donner un petit peu de sourire aux gens», a-t-il ajouté, disant avoir reçu de nombreux mots gentils des habitants à la suite de la diffusion de l'arrêté.