Traque de Mohamed Amra : un appel à témoins lancé deux mois après l’évasion du trafiquant

Les autorités ont lancé, ce mercredi 10 juillet, un appel à témoins après l’évasion, le 14 mai 2024, du trafiquant de drogue Mohamed Amra lors de l’attaque du fourgon pénitentiaire qui le transportait vers la maison d’arrêt d’Evreux, tuant deux agents et en blessant trois autres, au niveau du péage d'Incarville, dans l'Eure.

Les autorités ont indiqué que les deux voitures, une Audi S5 blanche immatriculée CZ-328-HK et une BMW série 4 noire immatriculée ED-398-RH à bord desquelles Mohamed Amra et sa bande ont pris la fuite, ont été «successivement incendiées à Houtteville vers 11h20 puis à Gauville-la-Campagne vers 11h50».

Ainsi, l’enquête n’a pas permis de déterminer avec quels autres véhicules les malfaiteurs et le fugitif s’étaient enfuis.

De ce fait, cet appel à témoins a pour but de récolter les récits de «toute personne présente le 14 mai 2024 entre 10 h et 12 h, entre Acquigny et Evreux, ou plus généralement dans l'Eure et en Seine-Maritime, ayant été témoin d’événements suspects ou inhabituels, ou ayant vu les véhicules utilisés par les malfaiteurs».

Les autorités invitent toute personne ayant des informations à contacter la police au 0800 35 83 35 ou par courriel à l’adresse [email protected].

Pour rappel, le parquet de la Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalité Organisée (JUNALCO) avait ouvert le 24 mai 2024 une information judiciaire après l'évasion en bande organisée de Mohamed Amra.