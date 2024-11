«Nous n’avons jamais rencontré autant de ménages vivant sans aucune ressource» : le Secours catholique tire la sonnette d’alarme sur l’état de la pauvreté

Ce jeudi, le Secours catholique a dévoilé son rapport annuel concernant l’état de la pauvreté en France. L’association, qui a rencontré et aidé plus d’un million de personnes dans le besoin en 2023, s’inquiète de la gravité de la situation.

Plus les années passent, plus la situation devient alarmante. Selon le dernier rapport du Secours catholique concernant l’état de la pauvreté en France, le niveau de vie des plus pauvres s’est, cette année encore, dégradé. En 2023, sur les plus d’un million de Français qui ont été aidés par l’association, 95% d’entre eux vivent sous le seuil de la pauvreté. Plus grave encore, 74% se situent sous le seuil de l’extrême pauvreté.

Dans son rapport, le Secours catholique note que le niveau de vie médian des personnes accueillies par la structure, en 2023, était de 555 euros par mois, contre les 2.130 euros estimés pour les Français restants. «Nous n’avons jamais rencontré autant de ménages vivant sans aucune ressource», note l’association. En 2023, 25,4% des ménages rencontrés tentent de survivre grâce à la débrouille et au soutien de ceux qui sont en capacité de les aider.

Les femmes et les moins de 15 ans particulièrement touchés

«La pauvreté continue de se féminiser», alerte encore la structure. En effet, selon les chiffres recensés, les premières victimes de la pauvreté sont bel et bien les femmes, qui représentent 56,7% des personnes dans le besoin rencontrées en 2023. Une pauvreté féminine, mais également jeune : un tiers d’entre eux sont âgés de moins de 15 ans.

Quant aux besoins exprimés auprès du Secours catholique, 46% concernaient l’alimentation, 13% les vêtements, 17% les loyers et factures impayées et 13% désirent une aide aux démarches administratives.