La France compte moins de pauvres mais plus de personnes modestes que la moyenne de l'UE

Une étude publiée ce mercredi 24 septembre analyse les niveaux de vie des habitants des pays de l'UE. La France se distingue par un nombre de personnes pauvres et modestes respectivement inférieur et supérieur à la moyenne.

A l'échelle européenne, le niveau de vie moyen d'un Français n'est pas celui d'un Allemand, d'un Hongrois ou d'un Italien. D'après une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Dress), la France, par rapport au reste de l'UE et en proportion de sa population, compte moins de personnes considérées pauvres mais plus de celles jugées modestes.

Dans le cadre de cette analyse, la pauvreté est caractérisée par un niveau de vie inférieur à 60% de la médiane du pays, tandis que les personnes modestes se situent entre 60 et 75% de ce niveau de vie médian.

L'étude, qui s'appuie sur des données de 2021, montre que «dans tous les pays de l'UE, on compte entre 10 et 15% de personnes modestes, tandis que le taux de pauvreté varie de 9 à 23%».

Certains publics plus à risque

La France compte 14% de personnes pauvres contre 17% en moyenne dans l'UE. Elle se situe donc «en dessous de la moyenne européenne» à ce niveau et «à mi-chemin» entre le Luxembourg (18%) et la Finlande (11%).

En ce qui concerne les personnes jugées modestes, leur part s'élève à 13% en France, contre 12% à l'échelle des Vingt-Sept.

Au niveau national comme européen, les familles monoparentales, les familles nombreuses, les chômeurs, les immigrés et les personnes seules sont plus à risque d'être pauvres ou modestes. En France, 39% des personne appartenant à une famille monoparentale sont pauvres.

Les immigrés des pays hors UE sont eux-aussi bien plus souvent confrontés à des situations précaires, à 44% à l'échelle européenne et 42% en France.

La Dress relève en revanche que «la France fait partie des pays où le taux de pauvreté et de personnes modestes parmi les retraités sont les plus bas». 10% des retraités sont en situation de pauvreté sur le territoire français, contre 15% dans l'UE.