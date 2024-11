Strasbourg : pourquoi des enfants ont dû porter des gilets connectés dans leur cour de récréation

La mairie de Strasbourg mène une expérimentation dans les écoles de la ville afin de lutter contre les inégalités de genre, qui s'installent dès la cour de récréation.

Pour lutter contre les inégalités de genre à l'école, la mairie de Strasbourg a équipé ses petits administrés de gilets connectés. 125 enfants volontaires les portent dans la cour de récréation afin de dessiner une carte du partage de l'espace entre les filles et les garçons.

Des élèves de cinq niveaux différents, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 participent à cette expérimentation dont les résultats sont sans appel : 80% de l'espace est occupé par seulement 20% des élèves, majoritairement des garçons.

France Bleu prend l'exemple de l'école élémentaire Paul-Langevin à Cronenbourg, où les filles sont isolées dans un coin de la cour tandis que leurs camarades masculins investissent la majeure partie de l'espace pour jouer à épervier ou au basket.

«Des milliers d'années de patriarcat»

La directrice de l'établissement, Chantal Magar-Vies, estime qu'«il y a une formation extrêmement importante à mettre en place» car «la tâche est ardue». «Cela va prendre du temps car cela interfère et réagit avec la société. On lutte quand même contre des milliers d'années de patriarcat et cela ne va pas se faire du jour au lendemain», ajoute-t-elle.

Pour la mairie, il est important de se saisir du sujet car «la cour de récréation, c'est le premier espace public partagé par les enfants». Or, «on s'est rendu compte que c'était un endroit où les inégalités existaient déjà», entre filles et garçons mais aussi entre les plus âgés et les plus jeunes, explique Christelle Wieder, adjointe en charge des droits des femmes et de l'égalité.

L'objectif de la municipalité est de favoriser la mixité «pour que tout le monde ait la liberté de jouer dans la cour de récréation quel que soit son sexe ou son âge». Le personnel périscolaire a pour consigne d'observer le comportement des enfants en ce sens, et des formations destinées aux adultes ont été lancées.

«On espère, en changeant l'espace, changer les rapports entre les filles et les garçons, et aller vers plus d'égalité, prévenir aussi les violences sexistes et sexuelles», développe Christelle Wieder.