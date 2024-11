Colère des agriculteurs : A10, RN12, N118... Quels sont les axes routiers franciliens visés par les blocages ?

Alors que les syndicats agricoles français ont annoncé une mobilisation nationale dès ce lundi 18 novembre, les acteurs du secteur ont déjà commencé leurs actions dès ce dimanche autour de Paris. Certains axes routiers risquent ainsi d’être affectés.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le préfet des Yvelines a annoncé que plusieurs syndicats agricoles organisaient «une manifestation d’ampleur» dès ce dimanche 17 novembre jusqu’au lundi 18 novembre à 14h. Cette initiative intervient après l’appel à la grève lancée par l’alliance majoritaire formée par la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) et les JA (Jeunes Agriculteurs).

«Dans les Yvelines, à partir de 16h ce dimanche 17 novembre, une centaine de tracteurs convergeront depuis les villes de Houdan (78), Etampes (91), Longvilliers (78) et Auvernaux (91) vers un point de rassemblement situé sur la RN118, au niveau de la base aérienne de Vélizy-Villacoublay», a indiqué la préfecture des Yvelines dans un communiqué. La circulation sur la N118, à proximité du lieu de rassemblement, devrait être «fortement perturbée».

Communiqué | Manifestation des agriculteurs d'Ile-de-France à partir de dimanche 17 novembre 2024 : Point sur les axes impactés



Les autorités ont ainsi appelé à «éviter» l’autoroute A10, la RN20 «d’Etampes à la jonction avec la RN104», «la RD74 au niveau d’Auvernaux, la RD17, la RD117 jusqu’à la jonction avec la RD19 au niveau des communes de Brétigny-sur-Orge et Egly, la RN12, la D446 et la D117 de Houdan à Velizy».

Déjà 82 actions recensées

Ainsi, «82 actions ont été recensées ce dimanche matin. Elles prendront corps à partir de cette après-midi, et lundi voire mardi, essentiellement dans des préfectures ou des sous-préfectures pour attirer l’attention des pouvoirs publics», a déclaré Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, ce dimanche 17 novembre.

Des restrictions de circulation seront probables, mais aucun blocage strict n’est prévu, a toutefois tenu à rassurer Arnaud Rousseau, précisant que le but de l’opération n’est pas «d’empêcher les gens d’aller au travail» mais plutôt de prendre les «Français à témoin de ce qu’est la situation de l’agriculture.»

Pour rappel, les agriculteurs se mobilisent contre un accord - négocié depuis des décennies entre l'UE et les pays du Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay et Bolivie)- que la Commission européenne, soutenue par plusieurs pays comme l'Allemagne et l'Espagne, espère signer d'ici à la fin de l'année. Une question qui sera à l’actualité de la tournée en Amérique latine d'Emmanuel Macron, entamée ce samedi et jusqu'à mardi.