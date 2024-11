Unesco : pourquoi les terrasses et bistrots français veulent-ils entrer au patrimoine immatériel ?

Une association de bistrotiers s’apprête à demander l’inscription des bistrots et cafés français au patrimoine immatériel de l’humanité.

Les bistrots et cafés français bientôt au patrimoine mondial de l’Unesco ? Ces établissements de restauration sont des incontournables de la culture française et sont très populaires.

Pour préserver cet art de vivre à la française, une association portée par des bistrotiers a demandé l’inscription de leurs établissements au patrimoine immatériel de l’Unesco.

«La France c'est un patrimoine vivant»

«Ça fait partie de notre histoire collective. Dans les bistrots et les cafés, on a tous une histoire avec nos parents ou avec nous-mêmes. C'est très particulier à la France», a expliqué Alain Fontaine, chef et président de l’association française des maîtres restaurateurs.

L’objectif de cette inscription est d’acquérir une nouvelle attractivité touristique, mais également de valoriser ces véritables lieux de vie. En effet, les bistrots disparaissent petit à petit depuis 1945. En 2018, le nombre de bistrots parisiens est passé sous la barre du millier.

«C’est important de dire que la France ce n’est pas seulement Notre-Dame ou la Bonne Mère à Marseille, ou la Concorde ou l’Arc de Triomphe, mais un patrimoine vivant avec un peuple de France qui s’exprime dans ces lieux», a insisté Alain Fontaine.

L’association souhaite monter un dossier d’ici le mois de juin 2025 afin de le transmettre au ministère de la Culture, qui transmettra à son tour les candidats de son choix à l’Unesco.