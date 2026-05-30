Validation d'une augmentation salariale pour les aides à domicile dès le 1er juin pour le secteur associatif

Le gouvernement a validé vendredi une revalorisation salariale pour les aides à domicile travaillant dans le secteur associatif. Cette mesure vise à compenser les effets de l'inflation et la hausse des coûts du carburant.

Bonne nouvelle pour les aides à domicile. A partir du lundi 1er juin, les professionnels du secteur associatif bénéficieront d'une augmentation des salaires, a annoncé vendredi la ministre déléguée chargée de l'Autonomie et des personnes handicapées, Camille Galliard-Minier. Cette décision intervient alors que les travailleurs de la branche sont fortement fragilisés par une inflation persistante et la flambée des prix de l'énergie.

En moyenne, cette augmentation représente un gain de 63 euros bruts mensuels pour les salariés de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Elle vise à intégrer les revalorisations successives du Smic ainsi que l'évolution du coût de la vie depuis 2024.

63 euros bruts par mois

Ce feu vert du gouvernement constitue une victoire pour les syndicats et les employeurs de la branche dont les demandes d'augmentation salariale avaient été refusées à trois reprises par l'Etat depuis 2025. Pour rappel, le financement de ces rémunérations repose en grande partie sur les départements et la Sécurité sociale.

Outre les salaires, les aides à domicile du secteur associatif verront également leurs indemnités kilométriques revalorisées, passant de 38 à 40 centimes par kilomètre.

«Nous mesurons combien [ces deux mesures] étaient attendues et combien il est essentiel de poursuivre nos efforts en faveur des métiers de l'autonomie», a ajouté la ministre déléguée.

Une hausse des indemnités kilométriques

Cette revalorisation sera compatible avec l'aide destinée aux travailleurs «grands rouleurs» mise en place par l'Etat pour faire face à la hausse des coûts du carburant résultant de la guerre au Moyen-Orient. Son montant sera de 100 euros à partir du mois de juin.

Ce n'est pas tout. Les professionnels du secteur de l'aide à domicile pourront également profiter du nouveau programme de leasing social destiné à faciliter l'accès à des véhicules électriques.

Pour rappel, en France, la majorité des 600.000 aides à domicile sont des femmes. Beaucoup d'entre elles travaillent à temps partiel, bien souvent de manières contrainte, pour une rémunération qui reste faible, autour de 700 euros par mois.