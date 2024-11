Les passagers d’un train Caen-Paris bloqués toute la nuit après une tempête et un accident avec des sangliers

Un train devant relier Caen (Calvados) à Paris ce dimanche soir a été retardé par la chute de branches sur la voie puis d’un accident impliquant 4 sangliers. La liaison, initialement prévue pour arriver à destination à 21h27 a finalement abouti ce lundi matin à 5h.

Un trajet pour le moins mouvementé. Le train 3348 prévu pour relier Caen (Calvados) à Paris ce dimanche soir, avec une arrivée initialement prévue à 21h27, a subi plusieurs perturbations qui ont entraîné un retard conséquent et une arrivée à destination à 5h ce lundi matin.

Le train d’abord été arrêté par des branches tombées sur la voie à cause de vents forts, puis par le fait d’avoir percuté quatre sangliers sur son trajet.

«SNCF Réseau regrette la situation vécue par les clients entre Caen et Paris cette nuit», alors que «des vents à plus de 110 km/h ont balayé la Normandie» dimanche, a précisé l'entreprise.

«Plus d’une quinzaine d’arbres et branches sont tombés sur les voies et caténaires. Certaines branches sont tombées dans la soirée à hauteur de Romilly-la-Puthenay (Eure)», a ajouté la compagnie ferroviaire.

#FlashInfoTraficNomadTrain 21h30



Défaut d'alimentation électrique, Ligne Caen - Paris



Absence de tension sur 1 des voies.



Le train 3348, qui circulait sur cette voie, est arrêté. Les équipes arrivent sur place pour organiser le secours.



Circulation alternée possible… https://t.co/Wc2flcYn8z — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) November 24, 2024

Le Caen-Paris «a été arrêté suite à cet incident. Nous avons dépêché des équipes sur place. Les agents de SNCF Réseau ont réussi à dégager les branches et remettre l’électricité vers 23h30», a précisé la SNCF.

Le train a pu repartir, «mais il a malheureusement heurté quatre sangliers à hauteur de Conches. Les équipes de SNCF Réseau et les pompiers se sont à nouveau rendus sur place. Les sangliers ont endommagé la rame qui ne pouvait plus repartir. Nous avons donc organisé le transfert des passagers du 3348 dans le train qui le suivait», et qui a également subi du retard, a indiqué la compagnie.

«Des coffrets repas ont été distribués à cette occasion. Les voyageurs ont pu ensuite repartir vers Paris. Ils pourront bénéficier d'un dédommagement de 200% du prix de leur billet», a assuré la SNCF.