Une aide financière pour garantir l’accès de tous les étudiants à une alimentation abordable mise en place en février 2025

Lors d’un déplacement à Metz lundi 25 novembre, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a déclaré mettre en place une aide financière de 40 euros par mois pour aider les étudiants à s’alimenter convenablement. Ce dispositif concernera les étudiants trop éloignés des restaurants universitaires.

Manger sans se ruiner. Lors d’un déplacement au restaurant Verlaine du Crous de Metz (57), le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Patrick Hetzel a annoncé le lancement d’un dispositif visant à favoriser l’accès des étudiants à une offre de restauration à tarif modéré.

40 euros par mois pour les étudiants boursiers

Concrètement, cette aide financière prendra la forme d’une carte pré-payée dématérialisée de 40 euros par mois pour les boursiers, et 20 euros pour les non-boursiers. La carte, qui sera mise en place à partir de février 2025, pourra être utilisée dans les commerces d’alimentation.

Le dispositif concernera les étudiants qui ne peuvent pas profiter du repas à 1 euro dans les restaurants universitaires, parce que celui-ci se situe à plus de 20 minutes à pied ou en transport en commun de leur école.

100.000 étudiants concernés

Selon le communiqué de presse publié par le ministère de l’enseignement supérieur, «des arrêtés rectoraux fixeront prochainement la liste des établissements concernés par les zones blanches qui transmettront aux rectorats la liste de leurs étudiants».

Cette mesure, qui représente un budget de 38 millions d’euros, vient compléter l’opération «repas à 1 euro» instaurée en 2020 pour les étudiants boursiers. Sur l’année universitaire 2023-2024, ce dispositif a profité à plus de 500.000 étudiants ; au total, 43 millions de repas à 1 euro ont été servis dans 1000 points de restauration collective. Malgré l’ampleur du réseau des restaurants universitaires, près de 100.000 étudiants restaient à l’écart, faute de proximité.

«Je me réjouis de lancer cette aide mensuelle destinée à soutenir les 100.000 étudiants qui ne bénéficient pas aujourd’hui d’une solution de proximité de restauration à tarif modéré, s’est enthousiasmé Patrick Hetzel dans un communiqué de presse. Ce nouvel investissement vient renforcer l’engagement fort de l’État et du réseau des Crous pour l’accès de tous les étudiants à une bonne alimentation, quel que soit son lieu d’études. C’est une première mesure concrète de ma feuille de route pour l’Enseignement supérieur et la Recherche, destinée à améliorer les conditions de vie des étudiants.»