Etudiants non boursiers : ces 5 aides méconnues qu'il est possible d'obtenir

Même sans bourse, de nombreux étudiants peuvent bénéficier d’aides financières souvent ignorées. Prêts garantis, secours d’urgence, aides au logement ou soutien à la mobilité : voici cinq dispositifs peu connus, mais accessibles sous conditions.

En France, le système d’aides aux étudiants repose largement sur l’attribution de bourses sur critères sociaux. Pourtant, ceux qui ne remplissent pas ces conditions, souvent issus de la classe moyenne, peuvent, eux aussi, prétendre à des aides de soutien financier.

Qu’il s’agisse de prêts facilités, de coups de pouce ponctuels ou de solutions pour se loger, plusieurs mécanismes existent en dehors du traditionnel circuit des bourses. Le problème ? Ils sont trop souvent méconnus, mal expliqués ou perçus comme inaccessibles. Voici cinq aides concrètes que les étudiants non boursiers peuvent obtenir.

Des prêts bancaires garantis par l'Etat

Peu d’étudiants le savent, mais il est possible de contracter un prêt bancaire pour financer ses études avec la garantie de l’État.

Cette solution s’adresse aux jeunes de moins de 28 ans, inscrits dans l’enseignement supérieur français et résidant régulièrement en France depuis au moins cinq ans (pour les ressortissants de l’UE ou de l’EEE).

Le montant peut atteindre 20.000 euros, avec un remboursement différé souvent après la fin des études. La démarche s’effectue auprès d’une banque partenaire. Aucune condition de ressources n’est exigée, et aucun garant n’est nécessaire.

Des prêts à taux zéro à négocier

Certaines banques proposent également des prêts à taux zéro pour couvrir les dépenses de rentrée (frais d’inscription, fournitures, logement…). Ces offres, négociées avec des établissements d’enseignement, permettent d’emprunter des sommes modestes à rembourser sans frais, parfois sous trois mois.

Le dispositif est réservé aux étudiants de l'enseignement supérieur et présente des conditions avantageuses : taux nuls ou très bas, reports de remboursement, caution limitée… Une alternative utile pour les non boursiers, souvent écartés des aides classiques.

Une aide d’urgence du CROUS, même sans bourse

Le Crous propose une aide financière exceptionnelle pour les étudiants en difficulté. Elle peut prendre deux formes :

Ponctuelle, versée en une seule fois, selon le profil.

Annuelle, versée sur dix mois, jusqu’à 6.335 euros.

Accessible jusqu’à 35 ans (sans limite d’âge en cas de handicap), cette aide ne nécessite pas d’être boursier. La demande passe par une évaluation sociale. Elle peut être cumulée avec d’autres aides comme la bourse sur critères sociaux ou l’aide à la mobilité internationale.

Une carte alimentaire prépayée

Face aux inégalités d’accès à la restauration universitaire, le Cnous a lancé une carte prépayée étudiante.

L'objectif est d'aider les étudiants, situés dans des «zones blanches» sans restaurant universitaire, à se nourrir à moindre coût.

Son montant s’élève à 20 euros par mois pour les non boursiers, et 30 euros pour les étudiants ultramarins. La carte, dématérialisée et accessible via une application, permet d’acheter des produits alimentaires dans des commerces partenaires (supermarchés, boulangeries…).

Des aides au logement sous-estimées

Enfin, plusieurs dispositifs permettent d’alléger les frais de logement, même pour les non boursiers :

L’APL, accessible via la CAF, dont le montant dépend des revenus de l’étudiant, du loyer et de la localisation du logement.

La garantie Loca-Pass, qui couvre jusqu’à 9 mois de loyers impayés, plafonnée à 1.200 euros par mois. Elle est ouverte aux jeunes de moins de 30 ans.

La garantie Visale, autre caution gratuite offerte par Action Logement. Elle sécurise le bailleur et dispense le locataire de trouver un garant.

D’autres aides, souvent réservées aux boursiers, peuvent aussi être accessibles aux non boursiers sous certaines conditions :