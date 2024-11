Le CNRS lance une consultation nationale sur les attentes des Français envers les sciences

À partir de ce jeudi 28 novembre et jusqu’au 31 janvier 2025, le CNRS lance une consultation citoyenne visant à impliquer les Français dans la réflexion sur le rôle des sciences dans la société. Chaque participant est invité à répondre à des questions et à voter pour des propositions.

Une première en France. Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) lance, à partir de ce jeudi, une consultation nationale sur le thème des sciences. À travers une question centrale : «Comment les sciences peuvent-elles nous aider à construire le monde de demain ?», le CNRS souhaite offrir aux Français l’opportunité de s’exprimer sur les sujets scientifiques qui les préoccupent le plus, et ainsi recueillir leurs attentes.

Concrètement, le CNRS, en partenariat avec Make.org, propose un lien qui renvoie vers une page où les participants sont invités à répondre à plusieurs questions sur «le rôle des sciences dans la société» pour «construire le monde de demain», puis à voter pour une série de propositions qui découlent de cette thématique. Il est également possible de soumettre des propositions. Les résultats permettront au CNRS d’identifier les priorités des citoyens tout en mettant en lumière les sujets nécessitant davantage de sensibilisation.

Par ailleurs, les résultats seront partagés à l’ensemble des parties prenantes du CNRS : les scientifiques en premier lieu mais également les partenaires institutionnels et économiques, afin d’inspirer leurs actions et de renforcer le dialogue entre sciences et société. À l’issue de la consultation, les propositions nourriront également les actions de vulgarisation scientifique du CNRS, afin de les mettre en perspective avec les recherches existantes ou à venir.

«un grand laboratoire d’idées ouvert à tous»

«Dans un contexte marqué par des défis économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux, cette consultation permet à chacun de faire entendre sa voix, et ainsi de contribuer à renforcer le dialogue entre la recherche et la société. Chaque participant aura la possibilité de partager ses idées et de voter pour celles qui résonnent le plus avec ses préoccupations», précise l’organisme.

«Tel un grand laboratoire d’idées ouvert à tous et à toutes, cette consultation permettra au CNRS d’identifier les sujets de recherche où les attentes des citoyens et des citoyennes sont les plus fortes, ainsi que ceux qui nécessitent de la pédagogie sur les connaissances déjà produites», ajoute le CNRS.

«Partagés avec les scientifiques et les partenaires du CNRS, ces retours inspireront de nouvelles initiatives», conclut le centre.

Plus grand organisme public français de recherche scientifique

Acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale, le CNRS est le plus grand organisme public français de recherche scientifique. Il est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques.

«Sa position de multi-spécialiste lui permet d'associer les différentes disciplines pour éclairer et appréhender les défis du monde contemporain, en lien avec les acteurs publics et socio-économiques», précise son site internet.

Pour participer à la consultation, vous pouvez cliquer ici.