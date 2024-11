Immigration : qui est Patrick Stéfanini, nommé par Bruno Retailleau, pour lutter contre les filières illégales ?

Patrick Stefanini a été nommé, ce vendredi, représentant spécial du ministre de l'Intérieur sur l'immigration. Ce haut fonctionnaire, spécialiste de la question, est une figure des Républicains.

Un homme politique expérimenté et un artisan de nombreuses victoires. L'ex-préfet du Puy-de-Dôme et de la Gironde et membre du Conseil d'Etat, Patrick Stefanini, a été nommé représentant spécial du ministre de l'Intérieur sur l'immigration, a annoncé la place Beauvau, ce vendredi.

Il aura pour rôle de négocier des accords avec des pays pour réduire les filières illégales. «Cette nomination s’inscrit dans une volonté ferme du ministre de l'Intérieur de lutter pour une meilleure maîtrise des flux migratoires et de renforcer la sécurité des Français», explique un communiqué.

«Cette lettre de mission s’inscrit dans une reconquête de la souveraineté de la France en matière de politique migratoire», a, quant à lui, commenté l'ex-préfet dans un entretien à Paris Match.

Ce diplômé de l'École nationale d'administration (ENA) maîtrise parfaitement le sujet. En 2007, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, lui a confié la création du ministère de l’Immigration et de l’Identité nationale.

En 2020, il a également publié le livre «Immigration, ces réalités qu'on nous cache», qui dresse un bilan de ces 20 dernières années en la matière.

une Figure des Républicains

Patrick Stefanini, 71 ans, est un homme de l’ombre majeur à droite. Ce stratège est souvent considéré comme un chef d’orchestre redoutable, au service de sa famille politique, Les Républicains.

Directeur de la campagne présidentielle victorieuse de Jacques Chirac en 1995, il a été, dans la foulée, l’un des proches conseillers d'Alain Juppé à Matignon.







Le haut fonctionnaire, originaire de Bourg-en-Bresse, dirigera successivement les campagnes de François Fillon et de Valérie Pécresse, pour l’élection présidentielle de 2017 puis de 2022, mais aussi pour les régionales de 2015.

Après le succès de cette dernière, en 2015, il a été nommé directeur général des services de la région Île-de-France.

C'est seulement en juin 2021 qu'il est élu conseiller départemental des Yvelines après avoir tenté sa chance à Nice et Paris.

Une condamnation

En 2004, il a été condamné, aux côtés d'Alain Juppé, à 10 mois de prison avec sursis pour recel de prise illégale d'intérêt dans l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris au milieu des années 1990.

Proche de ce dernier, il le délaisse pourtant au profit François Fillon en 2017, avant de démissionner face au scandale de l’affaire des emplois fictifs concernant Penelope Fillon.

Quelques mois plus tard, il témoigne dans son livre «Déflagration, dans le secret d'une élection impossible», écrit avec Carole Barjon. Patrick Stefanini y raconte notamment les coulisses de la primaire de la droite et du centre fin 2016 où son poulain s'est imposé, à la surprise générale. Il dévoile aussi la véritable personnalité d'un homme «plus sournois qu'il ne le croyait». En juillet 2010, celui qui a su rebondir tout au long de sa carrière, a été fait chevalier de la Légion d'honneur.