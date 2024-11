L'agence de notation Standard & Poor's maintient la note de la France

L’agence de notation S&P a maintenu vendredi la note de la France à «AA-» ainsi que sa perspective à stable, soulignant les efforts du gouvernement pour tenter de réduire le déficit public, malgré l’instabilité politique.

La décision de l’agence de notation Standard and Poor's (S&P) de maintenir la note de la France à «AA-» et sa perspective stable témoigne du «crédit accordé au gouvernement» pour redresser les finances publiques malgré le «risque» politique, a déclaré le ministre français de l’Economie, Antoine Armand.

Ma réaction à la notation de Standard & Poor's. pic.twitter.com/OCVJp0LlT3 — Antoine Armand (@antoine_armand) November 29, 2024

«En maintenant la note de la France, Standard and Poor’s témoigne du crédit accordé au gouvernement pour réduire le déficit et redresser nos finances publiques. L’agence souligne toutefois le risque associé à l’incertitude politique qui viendrait remettre en cause cette trajectoire», a-t-il souligné dans une réaction écrite transmise à la presse.

incertitude politique

La note AA figure parmi les plus hautes catégories de notation, signifiant une forte capacité à pouvoir rembourser ses dettes. En Europe, l'Allemagne et les Pays-Bas sont parmi les pays les mieux notés, avec le niveau «AAA», que la France a perdu en 2012.

«Malgré l’incertitude politique, nous nous attendons à ce que la France se conforme – avec un délai – au cadre budgétaire européen et et consolide progressivement ses finances publiques à moyen terme», a indiqué l’agence américaine dans un communiqué. L'agence de notation est une des trois principales avec Fitch et Moody's.