Notre-Dame de Paris : l'incroyable dispositif mis en place dans la cathédrale pour ne plus revivre de tragique incendie

À l'occasion de sa dernière visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce vendredi, Emmanuel Macron a découvert le tout nouveau système anti-incendie, présent au niveau de la charpente.

Un dispositif prévu pour éviter une nouvelle catastrophe. À quelques jours de la réouverture officielle de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 7 décembre prochain, Emmanuel Macron a visité le chantier pour la dernière fois ce vendredi.

Durant sa déambulation, le chef de l'État a été brièvement alerté sur le tout nouveau système anti-incendie mis en place lors des travaux de rénovation de l'édifice gothique.

«On a repensé entièrement un système cohérent et complet de protection incendie qui comprend, notamment dans cette charpente, le dispositif de brumisation», a expliqué Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, au président.

Caméras thermiques et brumisation

Parmi les nouveaux éléments ajoutés lors de ce chantier titanesque lancé après l'incendie du 15 avril 2019 figurent des caméras thermiques, dont l'objectif est de détecter le plus rapidement possible un point chaud, en plus du système de brumisation.

«Le système de brumisation diffuse un brouillard d'eau sur détection automatique de fumée, ou de chaleur, dans ce grand comble», a ajouté Philippe Jost. Le président de l'établissement public en charge de la restauration - succédant au général Georgelin décédé en août 2023, NDLR - racontait en avril dernier que cette méthode était très efficace contre les départs de feu.

«Ce sont vraiment de très fines gouttelettes d'eau. Il ne s'agit pas de faire l'équivalent d'une lance à incendie et de mettre plein d'eau, mais de diffuser un très fin brouillard d'eau qui va à la fois empêcher la température de monter et qui va raréfier l'oxygène. Ça va étouffer les flammes», assurait Philippe Jost.

En plus de ces dispositifs de haute technologie, la majorité des câbles électriques utilisés lors des travaux de rénovation de l'édifice religeux sont ignifiugés, conçus pour résister à des températures très élevées.