Sondage : 62% des Français souhaitent la démission d’Emmanuel Macron en cas de censure du gouvernement Barnier

Alors que les rumeurs de censure du gouvernement de Michel Barnier se font de plus en plus insistantes, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, paru ce vendredi 29 novembre, indique que 62% des Français souhaitent qu’Emmanuel Macron démissionne si l’exécutif venait à être évincé par les parlementaires.

Dans le détail, 59% des hommes et 64% des femmes ont répondu «oui» à la question «souhaitez-vous qu’Emmanuel Macron démissionne en cas de censure du gouvernement Barnier ?».

Les jeunes sont les plus désireux de voir le chef de l’État quitter ses fonctions en cas de censure de son Premier ministre. En effet, 65% des moins de 35 ans souhaitent une démission d’Emmanuel Macron dans ce cas de figure, avec une montée à 67% pour les 25-34 ans. Les plus âgés, bien que légèrement majoritaires, sont eux plus mesurés. Ainsi 54% des 65 ans et plus ont répondu positivement à la question de l’institut CSA.

Si on se penche sur les catégories socioprofessionnelles des personnes sondées, 65% des CSP- souhaitent la démission d’Emmanuel Macron, soit 7 points de plus que les CSP+ (58%) et 3 de plus que les inactifs (62%).

LFI en mission pour la démission d’Emmanuel Macron

En ce qui concerne les proximités politiques des Français interrogés, le souhait de voir Emmanuel Macron démissionner en cas de censure de Michel Barnier est très présent chez les sympathisants de LFI (91%). Un score nettement supérieur à gauche par rapport aux sondés proches des idées des Écologistes (58%) et ceux du Parti socialiste (55%).

Du côté des sympathisants du Rassemblement national, 87% d’entre-eux souhaitent le départ d’Emmanuel Macron de l’Élysée, contre 52% des Républicains.

Enfin, à l’opposé, au sein des proches du camp présidentiel, seulement 18% des personnes sondées souhaiteraient la démission d’Emmanuel Macron.

Alors que le Parlement examine actuellement le Budget pour l’année 2025, Michel Barnier pourrait être amené à avoir recours à l’article 49.3 ce lundi pour faire passer, sans vote, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Le Premier ministre pourrait ainsi être censuré par les députés si la motion venait à être soutenue par les élus du Nouveau Front populaire et du Rassemblement national.

Au-delà de la censure, la démission d’Emmanuel Macron est de plus en plus évoquée par des personnalités politiques, de tous bords. La France insoumise est d’ailleurs en première ligne pour exiger un départ du chef de l’Etat.

En effet, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a multiplié les déclarations et les mesures, allant jusqu’à déposer une procédure de destitution en septembre. Étudiée à l’Assemblée nationale, celle-ci avait cependant été rejetée par les parlementaires.

Les cadres insoumis ont récemment enchaîné les déclarations allant dans ce sens. Invitée de France 2 ce jeudi, la députée insoumise et vice-présidente de l’Assemblée nationale Clémence Guetté a considéré que la démission d’Emmanuel Macron était «le seul moyen de mettre fin à la crise politique».

*Sondage réalisé les 28 et 29 novembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.