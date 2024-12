Chéquier : voici à quoi correspond réellement le code à 31 chiffres en bas de vos chèques

Si l’utilisation des chèques recule en France, l'Hexagone reste l’un de ceux qui en émettent le plus en Europe, contrairement à ses voisins allemands et néerlandais qui l’ont presque abandonné. Alors même si on continue de l’utiliser, peu connaissent réellement à quoi correspondent les 31 chiffres situés en bas.

En 2022, seulement 4% des paiements en volume en France étaient effectués par chèque, contre 50% dans les années 1990.

Malgré tout, les Français y restent attachés puisque l’usage du chéquier reste significatif. Notamment pour les transactions de valeur importante : le montant moyen d’un chèque était de 571 euros en 2021, selon les données disponibles. Mais si nous avons l’habitude de la partie centrale de ce rectangle de papier, on accorde peu d’attention à la partie du bas.

Ces 31 chiffres correspondent à des informations spécifiques utilisées pour l’identification et le traitement automatisé des chèques. Cette ligne de code à ligne magnétique s’appelle la ligne CMC7. Pour la comprendre, il faut d’abord la diviser en plusieurs groupes.

Identifier l’institution financière et le titulaire

Les cinq premiers chiffres sont le code banque, c’est-à-dire le numéro qui permet de retrouver la banque émettrice du chèque. Dans la même lignée, les cinq chiffres suivants équivalent au code guichet, soit l’agence bancaire où le compte est ouvert.

Après la banque et l’agence, il s’agit de retrouver le compte du titulaire : c’est la partie la plus importante, puisqu’elle est constituée des onze chiffres suivants.

Une fois le compte identifié, chaque chèque porte un numéro unique de sept chiffres. Ils permettent de reconnaître un chèque parmi un carnet. C’est la seule suite numérique qui change d’un chèque à l’autre dans votre chéquier. Et il vous permet de faire opposition si suspicion de fraude il y a.

Enfin, la clé de contrôle à deux chiffres sert à vérifier l’exactitude des autres informations pour éviter des erreurs.

Tous ces chiffres sont imprimés avec une encre magnétique spéciale, difficile à falsifier ou à modifier sans laisser de traces.