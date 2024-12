Guillaume Kasbarian devient le premier ministre en exercice à faire son coming-out

Le ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique, Guillaume Kasbarian, a dévoilé son homosexualité dans une interview accordée ce mardi 3 décembre. Avec cette révélation, il devient ainsi le premier ministre en exercice à faire son coming-out.

Une nouvelle qui détone à la veille d’une possible chute du gouvernement. Nommé ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l’action publique depuis septembre dernier, Guillaume Kasbarian a fait son coming-out dans une interview exclusive accordée à Paris Match ce mardi. Avec cette annonce, il devient ainsi le premier ministre en exercice à révéler son homosexualité.

Cette révélation a néanmoins de quoi étonner puisque le gouvernement de Michel Barnier est menacé par deux motions de censure examinées ce mercredi en réaction à l’usage de l’article 49-3 par le Premier ministre pour faire adopter le budget de la Sécurité sociale. Si l’une de ces motions est validée, le gouvernement sera remanié et Guillaume Kasbarian devrait perdre son poste.

L’homme de 37 ans, d’origine arménienne et né à Marseille, a ainsi présenté dans cet entretien son compagnon prénommé «Antoine», ancien pilote militaire. Les deux hommes partagent leur vie avec leurs chats et vivent dans leur maison de campagne d’Eure-et-Loir, fraîchement rénovée.

Questionné sur les motivations de cette démarche, Guillaume Kasbarian a mis en avant son souhait de transparence. «Je le fais parce que j'ai envie d'être sincère, et que je veux montrer que je vis une vie parfaitement banale, à la campagne, dans un petit village rural», a-t-il confié.

Il a conclu son propos en évoquant son homosexualité et le climat moderne plus favorable à ce type d’annonce avec l’évolution de la société, dont il s’est réjoui. «Il n'y a aucun sujet et ce qui est important, c'est d'être libre de faire sa vie avec qui on veut. Si ça ne suscite pas de réaction, c'est que la partie est gagnée. Ça veut dire qu'on a atteint le stade où on s'en fiche de savoir avec qui je vis», a affirmé Guillaume Kasbarian.