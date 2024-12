Neige-verglas : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce dimanche

La tempête Darragh de passage en France ce week-end est à l’origine de nombreuses intempéries, comme des vents violents et des orages. Quatre départements ont également été placés en vigilance orange neige-verglas ce dimanche.

Prudence pour les habitants du sud-ouest de la France. Météo-France a placé quatre départements en vigilance orange neige-verglas pour la journée du dimanche 8 décembre : l’Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, et les Pyrénées-Atlantiques.

Météo-France

L’Institut météorologique a précisé que la tempête Darragh, circulant ce week-end de l'Angleterre à la Belgique en passant par la France, va générer de fortes rafales. Après son passage, des chutes de neige abondantes sont à prévoir sur la chaîne de montagne des Pyrénées.

Jusqu'à 1,50 mètre de neige en haute altitude

Plus précisément, 20 à 40 cm de neige sont attendus à 800 mètres d’altitude sur les Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Il tombera jusqu’à 1,5 mètre de neige à partir de 1.500 mètres. Sur les massifs de la Haute-Garonne et de l’Ariège, 15 à 30 cm de neige devraient tomber à partir de 800 mètres d’altitude, et jusqu’à 1m20 au-delà de 1.500 mètres.

Météo-France appelle les habitants à la plus grande prudence, puisque le risque d’avalanche augmentera au fur et à mesure de l’épaississement du manteau neigeux. La vigilance orange devrait être maintenue jusqu’à ce lundi.